Rodolfo Sancho revela su surrealista anécdota con Tom Cruise, David Bisbal y Jorge Lorenzo

MADRID, 20 Mar. (CHANCE) -

Centrado en su profesión y con la vista puesta en su hijo Daniel Sancho, que cumple condena a cadena perpetua en la cárcel tailandesa de Surat Thani por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en agosto de 2023 -y que está a la espera de que la Justicia del país asiático se pronuncie sobre el recurso presentado hace unos meses por sus abogados para intentar reducir la pena- Rodolfo Sancho ha visitado este jueves 'El Hormiguero' con la actriz Megan Montaner para promocionar su nuevo proyecto, la segunda temporada de la serie 'Entre tierras'.

Una entrevista en la que el actor no se ha enfrentado a ninguna pregunta sobre el complicado momento que está viviendo su hijo, pero en la que sí ha sorprendido al revelar entre risas el curioso momento que vivió junto a David Bisbal, los pilotos Ángel Nieto y Jorge Lorenzo, ¡y el mismísimo Tom Cruise!

"Yo estaba haciendo la serie de 'La señora' para Televisión Española y en ese momento retransmitían MotoGP. Y nos invitaron a David Bisbal y a mí a Laguna Seca, el circuito de California. Estaba de anfitrión nuestro querido Ángel Nieto, que nos iba enseñando los distintos lugares del circuito" ha comenzado relatando.

El primer momento 'tierra trágame' de Rodolfo ese día fue cuando, "en boxes con las cámaras delante, nos enseñaron las mangueras de presión de agua para limpiar las piezas y tal... Y haciendo el paripé, pulsé la manguera y salió el agua disparada". "Y miro para atrás y veo a David mirándome con los rizos goteando", ha recordado desatando las carcajas de Pablo Motos y de todo el plató del programa.

"No suelo meter mucho la pata, pero ese fin de semana...", ha asegurado, desvelando que la cosa no quedó ahí, ya que cuando estaban viendo los entrenamientos de Jorge Lorenzo, al ver pasar las motos, "viendo la velocidad que es muy impresionante, el ruido, y lo cerca que van unas ruedas de otras", se le ocurrió comentarle al piloto "vais que os matáis". "Me dijo 'eso no se le dice a un motorista. Te aviso con los ojos de eso que acabas de hacer'. Lo siento, Jorge, de verdad, no fue mi intención" ha reconocido intentando aparentar seriedad.

La guinda a esa jornada tan insólita fue "cuando nos dijeron que iba a venir Tom Cruise". "Y de repente apareció un helicóptero. Se baja tan normal y ahí le conocimos. Tal cual" ha rememorado esa escena digna de 'Misión imposible'.

Además, Rodolfo ha confesado qué es lo que más le cuesta hacer a nivel interpretativo: "Llorar es más difícil para mí. El asunto es que nadie quiere llorar cuando llora. El problema es cuando dicen 'acción' y quieres llorar. Y eso te convierte en mal actor. El problema es que nadie quiere llorar" ha reconocido, explicando que se necesita una "técnica" para que el llanto resulte creíble y "sentir cuando toca".