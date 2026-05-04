Adiós a las manchas: el innovador dúo experto que unifica el tono de la piel

MADRID, 4 May. (CHANCE) -

El envejecimiento cutáneo, la exposición solar o los cambios hormonales son algunos de los factores que influyen en la pérdida de uniformidad del tono de la piel y en la aparición de manchas. Para hacer frente a esta preocupación, el cuidado diario con tratamientos específicos es clave para mejorar el aspecto de la tez.

Tras una larga investigación, los Laboratorios Clarins han puesto el foco en el papel de las caveolas, agrupaciones de proteínas presentes en los melanocitos, responsables de la distribución de la melanina. Según un estudio realizado por la firma, la uniformidad del tono influye en un 29% en la percepción de la luminosidad de la piel*.

Además, el estudio revela que las caveolas disminuyen por el estrés oxidativo, por nuestro estilo de vida, la contaminación o los rayos UV, lo que provoca una distribución desigual de la melanina. Ahí se produce la aparición de lo que tanto tememos: manchas, un tono irregular y la pérdida de luminosidad.

Para responder a esta necesidad, Clarins presenta Bright Plus Advanced Serum junto a un dúo compuesto por Lotion Éclat Hydratante y Émulsion Lactée Éclat Hydratante. Estos productos están orientados a unificar el tono de la piel, atenuar la apariencia de manchas e hidratar de forma intensiva.

La fórmula incorpora una combinación de activos y la tecnología ‘evenness boosting’, con extracto de té violeta, que ha demostrado aumentar el número de caveolas en un 130%**, contribuyendo a mejorar la uniformidad cutánea.

La Émulsion Lactée Éclat Hydratante, indicada para todo tipo de pieles, contiene niacinamida y extractos vegetales como alquemila, azucena de mar bio y acerola, que ayudan a uniformizar la tez y reducir la apariencia de tono amarillento. Además, contribuye a reforzar la barrera cutánea y mantener la hidratación.

Por su parte, la Lotion Éclat Hydratante actúa como paso previo en la rutina, hidratando la piel gracias a su contenido en ácido hialurónico de bajo peso molecular y preparándola para los tratamientos posteriores.

Como todos los tratamientos Clarins, ambos productos cuentan con un alto porcentaje de ingredientes de origen natural —95% en la loción y 94% en la emulsión— y han sido diseñados con criterios de sostenibilidad, incorporando materiales reciclados y son reciclables***.

* Estudio de tipología llevado a cabo en 185 mujeres.

** Test ‘in vitro’ del ingrediente.

*** Bomba dispensadora de la emulsión excluida.