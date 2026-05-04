La reina Letizia, impresionante con vestido negro y collar de chatones en el aniversario de 'El País'

MADRID, 4 May. (CHANCE) -

Sus majestades, don Felipe y doña Letizia, han comenzado la semana con una cita muy especial en la que han conmemorado el 50º aniversario de 'El País' en el Museo Marítimo de Barcelona donde ha tenido lugar la gala. Siempre al lado del periodismo y la comunicación, la Reina se convertía en la gran protagonista de la noche en la que derrochaba elegancia con un impresionante look en color negro con el que acaparó todas las miradas.

Apostando por la elegancia y la sencillez, doña Letizia lucía un ajustado vestido midi en color negro con escote bardot con el que le dejaba todo el protagonismo a las impresionantes joyas que elegía para la ocasión. Esta vez, la Reina recurría a las joyas de pasar recuperando del joyero un llamativo collar de chatones y pendientes de diamantes pertenecientes a la reina Victoria Eugenia como unas de las piezas más significativas del patrimonio Borbón. En cuanto a los complementos, la esposa del Monarca apostaba por stilettos de color negro y bolso a juego logrando un estilismo impecable para la ocasión.

Junto a los Reyes, también otras autoridades les acompañaron en esta ocasión como fue el caso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant o el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros. Minutos antes del comienzo del acto, don Felipe y doña Letizia visitaban una bonita exposición fotográfica con algunas de las imágenes más significativas publicadas por 'El País' en sus 50 años de historia.