El detalle beauty de Ester Expósito en el concierto de Bad Bunny que nadie vio: "Un diseño limpio y elegante"

MADRID, 3 Jun. (CHANCE) -

Ester Expósito se convertía el pasado fin de semana en una de las principales protagonistas del primer concierto de Bad Bunny en Madrid. Su presencia en 'La Casita' dejaba boquiabiertos a todos los asistentes del show y también a su comunidad de seguidores porque, sencillamente, brillaba con luz propia.

'La Casita', ese segundo escenario donde artistas e invitados se mezclan con el público y todo se convierte en espectáculo, se ha convertido en uno de los reclamos más comentados del tour del artista y la joven supo cómo llamar la atención.

Entre focos, luces y música, lo mas significativo del look de Ester no era su apuesta estilística, sino un rostro perfectamente conseguido para la ocasión donde la armonía de sus cejas era la clave de su ‘beauty look’. Está claro que si hay alguien que sabe cómo convertirse en trending topic sin esfuerzo es ella.

UNA EXPERTA ANALIZA LAS CEJAS DE ESTER EXPÓSITO: “ESTÁN PERFECTAMENTE ADAPTADAS A SUS FACCIONES”

Hemos hablado con la experta Mónica Aránguez y nos ha explicado que las cejas de la actriz destacan porque están “muy bien trabajadas y perfectamente adaptadas a sus facciones”. Además, el color -un marrón suave- “acompaña su tono de piel y cabello sin endurecer la expresión, manteniendo esa naturalidad luminosa que ya forma parte de su imagen”. En cuanto a la forma, la experta asegura que “el diseño es limpio, elegante y muy favorecedor” ya que consigue “abrir visualmente la mirada y potenciar uno de sus rasgos mas reconocibles en ella: unos ojos que, honestamente, ya jugaban en primera división estética desde el inicio”.

ESTER EXPÓSITO CONFIRMA CUÁL ES EL DETALLE BEAUTY QUE MARCA LA DIFERENCIA EN CUALQUIER LOOK

¿El único 'pero'? Mónica explica que se trata de “la altura del arco”. Un detalle que todos debemos tener en cuenta porque “una ligera elevación en la parte externa genera un efecto muy sofisticado y elevador, aunque técnicamente una curva un poco menos pronunciada aportaría todavía más armonía global”, añade Aránguez.

Aun así, el veredicto es claro. Estamos ante unas cejas “extremadamente bien resueltas, donde forma, densidad, color y proporción encajan a la perfección”, resultando en esa belleza natural, fresca y sin esfuerzo que sigue poniendo a la actriz en el punto de mira una y otra vez.