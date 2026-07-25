Tamara Gorro reaparece desde el hospital tras varios días ingresada: "He tenido un susto muy grande"

MADRID, 25 Jul. (CHANCE) -

Tamara Gorro atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos meses. La influencer y empresaria, que nunca ha ocultado los problemas de salud físicos y emocionales con los que ha tenido que convivir en los últimos años, vuelve a enfrentarse a un nuevo bache. Tras superar una etapa marcada por la depresión y la ansiedad, someterse a varias intervenciones médicas y compartir con total transparencia los altibajos que ha ido sufriendo, la exmujer de Ezequiel Garay había reconocido recientemente que su prioridad seguía siendo cuidarse y escuchar a su cuerpo. Sin embargo, este verano no está siendo como esperaba y un nuevo contratiempo la ha obligado a permanecer ingresada en el hospital durante varios días.

Lejos de querer alarmar a sus seguidores, Tamara había optado por guardar silencio. Sin embargo, al comprobar que la noticia de su ingreso ya había comenzado a trascender, decidió romper su silencio con un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que explica por qué, por primera vez, ha desactivado los comentarios de la publicación.

"Es la primera vez (creo recordar) que desactivo la opción de los comentarios. Sencillo: mi familia virtual, a la que va este mensaje, lo entiende: no quiero que lean una noticia y se enteren por un medio antes que por mí. Siempre he tenido un contacto directo y sincero con ellos y así seguirá siendo. Os quiero", escribe junto al vídeo.

Visiblemente emocionada, Tamara confesiesa que nunca tuvo intención de hacer público este nuevo ingreso, pero cambió de opinión al comprobar que la información ya estaba circulando. "Pues mirad, esta vez no os lo iba a decir, familia virtual. De hecho, mucha de mi gente, porque son de los más cercanos, se van a enterar por aquí. Pero hoy he encendido el móvil después de cuatro días que llevo ingresada en el hospital y me he enterado de que ya la noticia está corriendo. Yo no quiero que os enteréis por un medio", explica.

Aunque evita desvelar el motivo concreto de su hospitalización, sí reconoce que el episodio le provocó un gran sobresalto. "Llevo cuatro días o tres en el hospital con un susto muy grande. La montaña rusa... sí, que a todos nos pasa. Pero esta vez le ha dado por la salud", afirma, dejando claro que se trata de uno de los momentos más complicados que ha vivido recientemente.

Pese a todo, la creadora de contenido quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a quienes siguen pendientes de ella. "¿Está todo perfecto? No, no lo está. Pero lo va a estar, lo va a estar", asegura con optimismo, reiterando que, por el momento, no desea hacer público ningún diagnóstico. "Habrá mensajes de 'pon el diagnóstico', 'si no quieres no lo cuentes'... Os lo digo de todo corazón, estoy siendo muy sincera y honesta", señala.

Antes de despedirse, Tamara vuelve a dirigirse directamente a quienes considera su "familia virtual", pidiendo comprensión por su ausencia en redes sociales durante estos días. "No desaparezco, pero que sepáis que si no estoy tan activa es por eso. Os amo", dijo, concluyendo con una frase que refleja la decepción que siente por no haber podido disfrutar del verano como había imaginado: "Feliz verano... me cago en la leche, yo este no he podido disfrutarlo como quería".

Por el momento, continúa recuperándose mientras mantiene en la más estricta intimidad el origen de este nuevo problema de salud, recibiendo el cariño de miles de seguidores que permanecen pendientes de su evolución.