En el Día del Padre se regala salud, belleza y bienestar: dos opciones únicas con experiencias inolvidables - CEDIDA POR DORSIA

MADRID, 16 Mar. (CHANCE) -

El Día del Padre es una ocasión perfecta para regalar un momento de desconexión y bienestar absoluto, alejándonos así de la tónica de siempre de intentar sorprender con cosas materiales que acaban quedándose en el cajón del olvido. Qué mejor manera de demostrar nuestro amor con detalles que cuidan y miman a esa persona especial: experiencias únicas que fusionan tecnología y cuidado personal para sentirse renovado desde dentro.

Para ello te proponemos dos ideas de Dorsia que te diferenciarán de las típicas opciones clásicas y que te salvarán si todavía no has tenido tiempo de buscar un regalo para esa persona especial. Por un lado, el pack facial para conseguir una piel más luminosa, firme y descansada; y por otro, el pack corporal para activar la circulación y mejorar la firmeza tras el entrenamiento... Suena bien, ¿verdad?

El pack facial para esos padres que deseen mejorar la tonicidad de la piel

Si tu persona especial es de las que se olvida de cuidar su piel o, por el contrario, le da importancia a este tipo de rutinas, la tarjeta regalo Día del Padre pack facial es perfecta para sorprenderle con un momento de cuidado personal y bienestar.

Este tratamiento está pensado para revitalizar la piel del rostro y disfrutar de una experiencia estética avanzada para que esa persona desconecte, se cuide y luzca una piel mucho más fresca, firme y revitalizada, pero... ¿En qué consiste el tratamiento?

El pack facial combina dos aparatologías faciales en una sola sesión, diseñadas para activar la circulación y mejorar la firmeza de la piel tras el esfuerzo físico o el ritmo del día a día. Esta combinación permite estimular la piel en profundidad, favoreciendo la regeneración cutánea y aportando un efecto revitalizante inmediato.

Este tratamiento activa la circulación facial, mejora la firmeza y tonicidad de la piel, favorece la regeneración cutánea y consigue el resultado que tantos hombres sueñan: una piel más descansada y revitalizada.

Dirigido a hombres que deseen cuidar su piel y mejorar su aspecto físico de forma sencilla y eficaz, este pack es ideal para padres que practican deporte o tienen un ritmo de vida activo y quieren mejorar el aspecto de su rostro sin procedimientos invasivos.

Para quienes entrenen de forma regular y quieran optimizar su recuperación: pack corporal

Por otro lado, si lo que quieres es regalar un impulso en la recuperación tras el entrenamiento, la Tarjeta Regalo Día del Padre pack corporal es lo que buscas. Un tratamiento diseñado para activar la circulación, mejorar la firmeza y favorecer la recuperación tras el ejercicio físico, combinando tecnología avanzada y cuidado corporal para que nuestro sorprendido se sienta más ligero, tonificado y en plena forma.

Pensado para personas activas que cuidan su rendimiento y su recuperación, este tratamiento combina aparatología corporal avanzada para estimular la circulación, favorecer la recuperación muscular y mejorar la firmeza de la piel tras el ejercicio. Un protocolo diseñado para trabajar de forma localizada y eficaz que gira en torno a tres factores:

Por un lado, con estimulación circulatoria, favoreciendo el retorno venoso y ayuda a reducir la sensación de pesadez tras el entrenamiento; activación muscular, contribuyendo a una mejor recuperación y oxigenación de los tejidos; y reafirmación cutánea, mejorando la tonicidad y el aspecto firme de la piel ¿El resultado? Unos músculos más descargados, más ligeros y una piel visiblemente más firme y tonificada.

Dirigido a hombres y mujeres a partir de 18 años, este tratamiento incluye dos sesiones de aparatología corporal avanzada y una aplicación en la zona seleccionada. Es el complemento perfecto para quienes entrenan de forma regular y quieren optimizar su recuperación va siempre acompañado de una valoración previa gratuita desde Dorsia.

Como una tercera opción -si no te ha convencido ninguna de estas- Dorsia dispone de tarjetas regalos exclusivas con importes que van desde los 50 hasta los 500€ para sorprender y sobre todo cuidar a esa persona a la que quieras sorprender el próximo 19 de marzo.

Olvídate de los regalos materiales y da la bienvenida a la nueva era del bienestar y autocuidado. Las experiencias se viven, pero también se regalan y qué mejor momento para hacerlo que este Día del Padre... ¿Ya has elegido el pack para sorprender a tu persona especial?