La Familia Real disfruta de una cena junto a la reina Sofía en uno de sus restaurantes favoritos de Palma

MADRID, 8 Ago. (CHANCE) -

La estancia en Mallorca de la Familia Real está llegando a su fin y nada como poner el broche de oro que saliendo a disfrutar de una cena en uno de sus restaurantes favoritos. 'Mía' ha sido el establecimiento escogido por los Reyes para compartir mesa y mantel con sus hijas, la reina Sofía y Jean Henri Fruchaud, viudo de Tatiana Radziwill, quien falleció el pasado mes de diciembre y que fue confidente de doña Sofía.

La primera en llegar a la zona de Portixol fue la reina Letizia junto a sus hijas. Una vez más la princesa de Asturias y la infanta Sofía llegaron acompañando del brazo a su abuela, manteniendo una charla distendida con ella, mientras que doña Letizia llegaba detrás de ellas acompañando a Fruchaud. Éste es el primer verano sin Tatiana Radziwill y sin la princesa Irene de Grecia, dos de las personas más importantes para la reina Sofía.

Ha sido una cita peculiar ya que, debido al compromiso del rey, fue el último en incorporarse a la cena. Don Felipe llegó al restaurante solo y minutos después del resto del grupo, tras finalizar la entrega de trofeos de la Copa del Rey Mapfre de Vela, celebrada en el Palacio de la Almudaina.

Al finalizar la cena, don Felipe se encargó de acompañar a doña Sofía. Pendiente de su madre, ofreció su brazo para que se apoyara y juntos encabezaron la salida del restaurante, seguidos de Leonor, Sofía, la reina Letizia y Jean Henri Fruchaud.