Gavi dijo que lo haría si ganaba el Mundial y ha cumplido: su nuevo look es imposible de ignorar

MADRID, 6 Ago. (CHANCE) -

No solo Marc Cucurella ha cumplido su promesa por ganar el Mundial de Fútbol 2026, ahora también Gavi. El jugador ha demostrado que es un "hombre de palabra" y ha reaparecido por redes sociales con un cambio de look de lo más llamativo. Advirtió hace un tiempo que cambiaría totalmente su imagen si ganaba la Copa del Mundo, pues... dicho y hecho.

GAVI CUMPLE SU PROMESA TRAS GANAR EL MUNDIAL 2026

El centrocampista colgaba en sus redes sociales unas imágenes en las que aparece con el pelo recortado y completamente rosa fucsia, un look llamativo, atrevido y muy veraniego que no ha dejado indiferente a nadie. "La palabra es la palabra, lo prometido es deuda", escribía su peluquero Raul Sanromá de Sanro the barber.

Mientras el joven se adelantaba en su perfil de Instagram mostrando el resultado final, el peluquero compartía un vídeo en el que revelaba el paso a paso para conseguir ese tono rosa chicle tan vibrante. El proceso comenzaba con un corte a máquina para lograr la longitud deseada, después llegaba la decoloración -un paso clave para preparar el cabello y permitir que la pigmentación del tinte se fijara correctamente- y, a partir de ahí... magia.

PRIMERO FUE CUCURELLA Y AHORA GAVI: LA CURIOSA TRADICIÓN DE PROMESAS CUMPLIDAS TRAS GANAR EL MUNDIAL

Este cambio de imagen no solo simboliza la promesa que hizo en el terreno de juego, también una nueva época: Gavi cumplió este miércoles 22 años. Completamente recuperado de la lesión que le apartó del campo de fútbol, el joven aprovecha los últimos días de vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada del Barça.

@pablogavi

Cucurella fue el primero en cumplir su promesa: se tatuó a Luis de la Fuente en el brazo y, poco después, sorprendió también con un cambio de look. En su caso, nada tuvo que ver con un tinte, sino con una nueva forma de llevar su característica melena rizada: unas trenzas que, además de darle un aire diferente, resultan más cómodas para el verano. Ahora ha sido Gavi quien ha continuado con esta particular oleada de promesas... ¿quién será el siguiente?