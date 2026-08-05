Lola García e Irene Rosales evitan un cara a cara durante la entrega de las hijas de Kiko Rivera

MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

Las últimas semanas han estado marcadas por la preocupación en el entorno de Kiko Rivera. El DJ permaneció ingresado en el hospital tras sufrir un problema de salud que obligó a suspender sus compromisos profesionales y centró toda la atención de su familia. Durante ese tiempo, tanto su pareja, Lola García, como su madre, Isabel Pantoja, se volcaron con sus hijas, Carlota y Ana, para que las niñas mantuvieran la mayor normalidad posible mientras su padre se recuperaba.

Lola ha sido uno de los apoyos más constantes para las pequeñas desde que comenzó este complicado episodio familiar. La bailarina ha estado muy pendiente de ellas y de su bienestar, compartiendo tiempo con las niñas y ayudando en su cuidado durante los días más difíciles.

Ahora, con el artista ya fuera del hospital y recuperándose favorablemente, la rutina familiar comienza a reorganizarse. En ese contexto, Lola fue vista llevando a Carlota y Ana hasta la vivienda de Irene Rosales, aunque el reencuentro entre ambas mujeres finalmente no llegó a producirse.

Según las imágenes captadas, fue Vanessa, hermana de Irene Rosales, quien salió al exterior para recoger a las niñas mientras Lola permanecía esperando dentro del coche. Una vez que Carlota y Ana subieron al vehículo de Vanessa, esta accedió a la casa de su hermana, mientras la novia de Kiko Rivera arrancaba el coche y abandonaba el lugar sin hacer declaraciones.

El gesto llamó especialmente la atención porque evitó cualquier coincidencia entre Lola e Irene Rosales, en un momento en el que las cámaras seguían muy de cerca los movimientos de la familia tras el reciente ingreso del DJ. La bailarina optó por no responder a las preguntas de la prensa y abandonó discretamente la zona una vez que las pequeñas quedaron ya con el entorno de Irene.