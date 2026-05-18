Georgina Rodríguez cambia radicalmente de look en Cannes con un rubio platino ideal para iluminar el rostro

MADRID, 18 May. (CHANCE) -

Si pensábamos que con el total look de Chanel en blanco y negro que lució Georgina Rodríguez a su llegada al Festival de Cannes este fin de semana lo habíamos visto todo, estábamos equivocados. La empresaria se guardaba un as bajo la manga para su asistencia al evento 'Women In Motion' de Kering con una transformación estética que nada tenía que ver con la primera imagen: sorprendía con una melena rubio platina y un estilismo sobrio y muy particular.

EL LOOK MÁS SOBRIO DE GOERGINA RODRÍGUEZ QUE EQUILIBRIA SENSUALIDAD Y SOFISTICACIÓN

La influencer, consciente de que su presencia iba a revolucionar las cámaras, apostaba por un glamour nocturno de inspiración noventera, con el que volvía a demostrar que no hay nadie como ella para equilibrar sensualidad y sofisticación ¿Su look? Camisa de satén esmeralda, bralette negro de encaje y pantalón negro de talle alto, ceñido y minimalista.

De acabado líquido y brillo intenso, la camisa caía con naturalidad sobre el cuerpo y aportaba movimiento a todo el look, siendo la verdadera protagonista de su conjunto, mientras que la parte inferior mantenía la silueta limpia. El secreto de su apuesta estilística lo encontrábamos en los accesorios que eligió: un cinturón fino que marcaba la cintura sin robar protagonismo al color joya de la camisa, la estola negra sobre el brazo y las joyas: un collar de piedras azules engastadas y varios anillos.

GEORGINA RODRÍGUEZ PASA DE MORENA A RUBIA PLATINA EN HORAS: UN LOOK QUE ILUMINA

En el 'beauty look' estaba la clave de por qué eligió un look tan sobrio. Georgina se dejó ver ante las cámaras con un cambio radical en su imagen: de morena a rubia platina en tan solo unas horas. Evitando la rigidez a la que estamos acostumbrados en este tipo de eventos, optaba por un cabello peinado con ondas suaves y raya central que caía de forma natural sobre los hombros, reforzando así la sensualidad de su estilismo.

La piel se veía ultra pulida, luminosa, trabajada con una base de cobertura impecable y contornos suaves que esculpían su rostro sin endurecerlo. Las cejas definidas y peinadas hacia arriba que aportaban estructura, mientras su mirada se mantenía limpia en tonos cálidos y neutros, dejando toda la atención en la frescura de su tez. Para los labios eligió un nude rosado, ligeramente glossy, que terminaba de construir una imagen magnética.