El 'gloss' que usa Paris Hilton para dar volumen a sus labios de manera inmediata

MADRID, 19 Jul. (CHANCE) -

Si hay un producto capaz de transformar un maquillaje en cuestión de segundos, ese es el gloss. Más allá de aportar brillo, consigue que los labios parezcan más voluminosos, frescos e hidratados, convirtiéndose en el aliado perfecto tanto para looks más naturales como para los más sofisticados. Después de varias temporadas en un segundo plano, este cosmético ha regresado con fuerza y vuelve a ocupar un lugar privilegiado en el mundo 'beauty'.

Paris Hilton, que siempre presume de unos labios luminosos, jugosos y con efecto volumen, ha desvelado ahora su secreto mejor guardado: su imprescindible es el 'Butter Gloss' de NYX. La empresaria vuelve a ponerse al frente de la nueva campaña de la marca, demostrando que el gloss sigue siendo uno de los cosméticos imprescindibles para conseguir unos labios radiantes con un solo gesto.

No es casualidad que este producto se haya convertido en uno de los favoritos de los amantes del maquillaje. Su fórmula proporciona un acabado brillante sin resultar pegajoso, mientras que su amplia variedad de tonos permite crear infinidad de combinaciones. Junto al viral Lip IV, forma parte de una colección que ya ha dado lugar a más de 1.000 millones de combinaciones de labios en todo el mundo, consolidando el regreso del brillo como una de las grandes tendencias beauty.

EL GLOSS CON EL QUE PARIS HILTON CONSIGUE UNOS LABIOS LUMINOSOS Y JUGOSOS SE CONVIERTE EN EL IMPRESCINDIBLE DEL VERANO

Tras el éxito de la primera edición de 'If You NYX, You Know', Paris Hilton vuelve a protagonizar la segunda entrega de esta campaña acompañada por un elenco de rostros internacionales como la cantante Normani, las creadoras de contenido Gabriela Moura y Yusur Al-khalidi, y la estrella de Love Island UK, Toni Laites. Todas ellas representan a una nueva generación que ha convertido los labios glossy en una de sus señas de identidad.

La campaña invita a sumergirse en un universo de inspiración Y2K, donde el brillo es el absoluto protagonista. Ambientada en un colorido diner de estética dosmilera, muestra a Paris Hilton ejerciendo como "Gloss Boss", sirviendo las combinaciones de labios más icónicas y poniendo en valor ese acabado efecto espejo que vuelve a dominar las tendencias de maquillaje.

Con esta propuesta, NYX Professional Makeup celebra el éxito de una colección que ha conquistado tanto a quienes buscan un maquillaje de calidad como a quienes siguen de cerca las tendencias virales en redes sociales. La campaña también reivindica la belleza accesible y la importancia de ofrecer una amplia gama de tonos para que cada persona encuentre la combinación que mejor se adapte a su estilo.

El resultado es una clara confirmación de que el gloss ha recuperado el protagonismo perdido durante los últimos años. Labios hidratados, luminosos y con un efecto voluminoso natural vuelven a ser el objetivo de los maquillajes más actuales, y Paris Hilton se consolida, una vez más, como una de las grandes embajadoras de esta tendencia que promete seguir brillando durante toda la temporada.

(foto gloss loreal)

Si buscas otras opciones para lucir unos labios luminosos e hidratados, L'Oréal Paris tiene el aceite labial Plump Ambition que rellena e hidrata los labios en cada aplicación, aportándoles volumen y brillo.

(foto essence)

¿Un efecto mojado? El brillo de labios Extreme Shine de Essence proporciona un acabado resplandeciente y un volumen espectacular, ofreciendo tres beneficios en uno: máximo volumen, color intenso y un brillo deslumbrante.

(foto maybelline)

Si quieres ir un paso más, el Lifetr Gloss de Maybelline New York no solo te aportará brillo, también te hidratrá de forma intensa gracias a que su fórmula está compuesta por ácido hialurónico dejando los labios visiblemente más rellenos, suaves y con un acabado jugoso.

(foto sheglam)

Por último, el 'efecto cristal' también es tendencia gracias a su brillo sutil que te hará lucir unos labios naturales y sofisticados sin esfuerzo. Para conseguir ese resultado, el Glass Lock Air Lip Gloss de Sheglam es tu cosmético perfecto para este verano.