MADRID, 18 Jul. (CHANCE) -

Las declaraciones de Teresa Rivera en ¡De Viernes! han vuelto a situar en el centro del debate la relación entre Isabel Pantoja y la familia de Paquirri. Después de que la hermana del torero asegurase que el diestro tenía intención de separarse de la tonadillera antes de su muerte, ahora ha sido Antonio Rivera quien se ha pronunciado sobre este asunto y ha recordado algunos de los episodios que marcaron la historia familiar.

El hermano de Paquirri ha reconocido que el torero le confesó que quería poner fin a su matrimonio con la tonadillera, aunque desconoce si llegó a iniciar los trámites legales. "Pues no te puedo decir con seguridad, eso parecía, ella lo sabía, pero yo no lo sabía. A mí me había hablado él de que se iba a separar, pero de documentación y eso, no", ha explicado.

Además, ha querido destacar la estrecha relación que el diestro mantenía con su familia, recordando que "nos dejó en su testamento y eso no lo hace cualquiera". Preguntado también por el episodio en el que, según Teresa Rivera, Isabel Pantoja no permitió que sus sobrinos se bañaran en la piscina de Cantora, ha reconocido que apenas lo recuerda: "Algo pasó ahí, pero hace ya 42 años y no lo recuerdo".

Durante su intervención también ha desvelado el consejo que dio a Kiko Rivera para intentar limar asperezas con su madre. "Le dije que una madre no hay más que una, que la perdonara como madre y, si había otras cosas que no quisiera perdonar, que no las perdonara", ha contado, revelando además que el DJ "no se ha puesto en contacto ni me ha llamado por teléfono". Quien sí lo hizo, según ha explicado, fue Fran Rivera, con quien la familia habló para recuperar algunos recuerdos de Paquirri. Sobre las cabezas de toro que, según se ha dicho, conserva Kiko, ha zanjado: "No tengo ni idea de dónde están y, después de 42 años, no sé cómo estarán".