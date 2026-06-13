MADRID, 13 Jun. (CHANCE) -

En los meses más cálidos la exposición al sol se intensifica y la protección solar convive con nosotros mañana y tarde, pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante: proteger nuestro cabello de la misma manera que hacemos con el resto del cuerpo. El daño que los rayos UVA provoca en nuestra piel lo hace también en nuestra fibra capilar, por eso no debemos de olvidarnos de tratar esta zona para lucir una melena hidratada y fuerte.

Aunque tenemos muy interiorizado el ‘skincare’ en nuestro día a día, sabiendo perfectamente qué productos debemos aplicarnos mañana y noche, nuestra constancia no es el misma cuando hablamos de tratamientos capilares… pero este verano no hay excusa, no te va a pillar desprevenida y vas a cuidar tu pelazo al máximo.

PROTEGER EL CABELLO DEL CALOR Y DE LA EXPOSICIÓN SOLAR MIENTRAS QUE LO TRATAMOS

Lo primero que necesitamos es una bruma acondicionadora que, además de proteger el pelo, lo trate y para eso, el nuevo lanzamiento de OGX con su bruma Bond Protein Repair es perfecto: protege del calor de los secadores y planchas hasta 230ºC, facilita el peinado, no apelmaza ni engrasienta y su uso es adecuado en cabello húmedo o seco.

Gracias a la tecnología de Doble Acción Bond Protein Repair, este producto actúa a dos niveles: en el interior del cabello, reconstruyendo la fibra capilar y, en el exterior, reparando la cutícula, devolviendo fuerza, suavidad y el brillo. Un nuevo imprescindible que forma parte de la línea de reparación de la marca que también tiene champú, acondicionador o aceite nutritivo.

BRUMAS CAPILARES ANTI-FRIZZ COM FRAGANCIAS ÚNICAS

Otro de los inconvenientes con los que se lidia en esta época del año es con el temido encrespamiento. Los viajes a la playa y a zonas con gran humedad, el cabello acaba encrespado y esto provoca que se opte por recogidos. Para combatir ese frizz, Olistic ha lanzado sus Hair Mists: tres nuevas brumas capilares de efecto inmediato que, además, contienen fragancia.

Gracias a la fórmula presente en estas brumas, este tratamiento de acabado avanzado sella la cutícula, lo que permite que el cabello se vea más luminoso y bloquee la entrada de humedad externa, crea una película protectora que hidrata y ofrece una acción antiestática que mejora la alienación de las fibras. Pensados en personalizar la rutina capilar a través de experiencias olfativas orgánicas y emocionales, estas tres fragancias se convierten en un imprescindible para esta temporada: Warmth, con notas de melocotón, coco y jazmín; Ease, de pomelo y manzana; y Presence, de aroma a vainilla.

CONTROLAR EL ENCRESPAMIENTO SIN PERDER EL ACABADO BRILLANTE DEL RUBIO

Si queremos ir un paso más, debemos hablar de la gama reformulada BlondMe de Schwarzkopf Professional, que incorpora tecnologías avanzadas integradas en todo el sistema para proteger la fibra capilar durante el proceso de aclaración y coloración… porque el verano también imita a cambios de looks.

En este contexto, qué mejor ejemplo que el de Lara Álvarez, que notaba su melena apagada y quería un color rubio vainilla que ha conseguido con esta gama... y, ¿cuál es la clave para mantener el rubio luminoso y con aspecto sano desde casa en los meses más cálidos? La línea de Schwarzkopf Professional incluye muchos productos, pero la clave la encontramos en el bálsamo sellador: que sella las puntas, controla el encrespamiento y aporta ese acabado brillante y cuidado que define este tipo de tonos.