MADRID, 19 Abr. (CHANCE) -

De todos es sabido que con la llegada del verano la piel se enfrenta a nuevos retos: mayor exposición solar, aumento de la sudoración, alteraciones en la hidratación y contacto frecuente con agentes externos como el cloro o la sal marina. Por eso, prepararla adecuadamente no solo mejora su apariencia, también previene problemas cutáneos a corto y largo plazo.

A pesar de que tenemos en cuenta estos factores, muchos nos enfrentamos con un problema en nuestro día a día: no sabemos cómo prepararla para esta época. Hemos hablado con la doctora Cristina de Hoyos -dermatóloga médico-quirúrgica especializada en dermatología estética, tricología y trasplante capilar mediante técnica FUE- para que nos de los tips necesarios para cuidar la piel antes y durante la temporada estival:

LA PROTECCIÓN SOLAR ES IMPRESCINDIBLE

Sin duda, el uso diario de fotoprotector es la medida más importante. "Se recomienda un SPF 30 o superior, idealmente SPF 50, de amplio aspectro (UVA y UVB), incluso en días nublados", aconseja la doctora. Además, nos recuerda que "debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición solar y reaplicarse cada dos horas, especialmente tras el baño o la sudoración".

El fluido UV SPF 30, de 30ml, de Weleda es una opción cómoda para ir protegidos en el día a día: no solo nos aporta protección, también ese efecto glow que todos queremos y nos ayuda a retener la humedad en nuestro rostro, cuello y escote.

EXFOLICIACIÓN SUAVE PARA RENOVAR LA PIEL

Un punto muy importante -y del que mucha gente se olvida- es la exfoliación, sobre todo antes del verano que "ayuda a eliminar células muertas y mejora la textura cutánea, favoreciendo un bronceado más uniforme", comenta Cristina de Hoyos. En este sentido, es "fundamental" evitar "exfoliaciones agresivas o tratamientos irritantes antes de exposiciones solares intensas".

HIDRATACIÓN DESDE DENTRO Y DESDE FUERA

Otro factor a tener en cuenta son las altas temperaturas, que "aumentan la pérdida de agua de la piel", nos recuerda la experta. Por ello, es clave "utilizar cremas hidratantes adaptadas a cada tipo de piel, ligeras en pieles grasas, más nutritivas en pieles secas y mantener una correcta ingesta de agua", asegura la doctora.

INCORPORAR ANTIOXIDANTES EN NUESTRA RUTINA DIARIA

Durante la época estival ingredientes como la vitamina C, la vitamina E o el ácido ferúlico "ayudan a combatir el estrés oxidativo provocado por la radiación solar", asegura Cristina. Por lo que incorporarlos a la rutina diaria "aporta un extra de protección".

Para combatir ese estrés oxidativo, el sérum 'CeruliQ10 HTE' de Cosmetocritico es perfecto porque está compuesto por cinco potentes antioxidantes -un 15% vitamina C pura y ácido ferúlico entre otros- y actúa sobre la luminosidad, manchas, arrugas, firmeza y micro relieve. Además, su textura aterciopelada con efecto 'blur' es un sueño, que unifica y difumina imperfecciones, convirtiéndolo no solo en un tratamiento de alto rendimiento, sino también en una excelente prebase de maquillaje.

LA LLEGADA DEL VERANO ES EL MOMENTO "IDÓNEO' PARA LA REVISIÓN DE LUNARES Y LESIONES CUTÁNEAS

Aunque deberíamos tener controlados los chequeos dermatológicos durante todo el año, el inicio del verano es un momento idóneo para someternos a uno. "Vigilar cambios en lunares, asimetría, bordes irregulares, variaciones de color, tamaño o evolución, es fundamental para la detección precoz de posibles lesiones malignas", comenta Cristina de Hoyos.

ADAPTAR EL 'SKINCARE' A NUESTRA RUTINA VERANIEGA

Al igual que en invierno adaptamos nuestra rutina de ‘skincare’, en verano también y lo que conviene, según la Dra. de Hoyos, es "simplificarla". En este sentido, debemos "optar por limpiadores suaves, texturas ligeras y productos no comedogénicos". Además, la dermatóloga recomienda "evitar activos potencialmente irritantes, como retinoides o ácidos fuertes, si se prevé una exposición solar frecuente".

IMPRECINDIBLE TAMBIÉN EL CUIDADO TRAS LA EXPOSICIÓN SOLAR

Después de la exposición solar, "es recomendable utilizar productos calmantes e hidratantes, como aquellos formulados con aloe vera o pantenol, que ayudan a reparar la barrera cutánea", nos comenta la doctora.

PRESTAR ATENCIÓN A LAS ZONAS OLVIDADAS DEL CUERPO

Por último -y no menos importante- debemos tener en cuenta esas zonas olvidadas como orejas, labios, cuello, escote, empeines y cuero cabelludo -especialmente en casos de alopecia o cabello fino- que se suelen quedar desprotegidos. En este aspecto, la dermatóloga nos recuerda que "existen fotoprotectores específicos para estas áreas o pueden cubrirse con prendas con protección solar".

Preparar la piel en verano no es solo una cuestión estética, sino de salud. Como subraya la Dra. Cristina de Hoyos "la prevención y el cuidado adecuado son fundamentales para disfrutar del sol minimizando riesgos como el fotoenvejecimiento o el cáncer cutáneo". "Adoptar hábitos responsables hoy es, en definitiva, la mejor inversión para la salud y el aspecto de la piel en el futuro", concluye.