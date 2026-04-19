La 'fórmula' detrás de la transformación física de Rosalía: "El entrenamiento de fuerza es imprescindible"

MADRID, 19 Abr. (CHANCE) -

La transformación profesional de Rosalía en estos últimos años es ha sido bestial. Una mujer que ha sabido hacerse a sí misma, sabiendo qué estilismos definen su personalidad, el momento que vive y, sobre todo, la música que crea.. pero también ha habido un cambio físico evidente, que ha ido acorde a su evolución. Desde el Motomami Tour hasta la era LUX, la artista no solo ha renovado su universo creativo, sino también la manera en la que su cuerpo se presenta sobre el escenario ante todos sus fans.

Si en su anterior gira la energía era cruda, física y visceral, en esta nueva etapa profesional, la cantante ha depurado el movimiento: es más controlado, más preciso y más consciente, siendo un factor clave de lo que expertos como Alfonso Coelho -personal trailer en los centros Piko Studios- denominan 'la fórmula de Rosalía'.

LA 'FÓRMULA DE ROSALÍA' RESPONDE AL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE FUERZA, RESISTENCIA Y PRESENCIA

Conocida por su talento sobrenatural, su magnetismo escénico y su increíble voz, la catalana no solo propone una estética reveladora, también ha convertido su físico tonificado en un referente contemporáneo: el equilibrio perfecto entre fuerza, resistencia y presencia. Lejos de la casualidad, esto responde a "una combinación clara de disciplina, movimiento constante y hábitos sostenidos en el tiempo", confirma Alfonso.

En este sentido, nuestro experto nos comenta que "conseguir un cuerpo como el de Rosalía responde a un alto nivel de actividad, trabajo físico constante y entrenamiento estructurado" y para ello "el entrenamiento de fuerza es imprescindible", explica Pilar Buendía, entrenadora personal en estos centros. "Este entrenamiento permite construir un aspecto firme y definido, además de sostener la exigencia física tanto de un directo como del día a día", añade.

EL FÍSICO DE ROSALÍA ES FRUTO DE "LA CONSTANCIA"

Por supuesto, la alimentación juega un papel fundamental "a la hora de cubrir necesidades energéticas, favoreciendo la recuperación y el desarrollo muscular", nos indica Jorge Lobo, fundador de los centros de entrenamiento.

"La constancia es lo que marca la diferencia", explica Coelho, haciendo hincapié que frente a lo inmediato, el físico de la artista responde a la repetición de entrenamientos bien ejecutados sostenidos en el tiempo. Sin importar la era con la que te identifiques, los expertos de Piko Studios coinciden en la idea clave de "ajustar expectativas es esencial" porque "el objetivo no debe replicar un físico concreto, sino construir una versión fuerte, funcional y saludable de uno mismo".

Entre la intensidad del Motomami Tour y la dimensión prácticamente etérea del Lux Tour, 'la fórmula' de Rosalía redefine los códigos estéticos y presenta el cuerpo como una expresión de identidad: un reflejo tangible de la disciplina y la intención con la que cada persona habita el suyo.