Los rostros de la interpretación española se reúnen en los Premios Fotogramas de Plata

Juana Acosta, Ana Rujas y Belén Rueda durante la 76º edición de los premios Fotogramas, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). Los Fotogramas de Plata son unos Premios que entrega anualmente la revista española Fotogramas a los sectores cinematográfic- EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 23 Mar. (CHANCE) -

Una vez más el mundo del cine, el teatro y la tele se reune para la celebración de la 76º edición de los Premios Fotogramas de Plata. Con una maestra de ceremonias de lujo como la actriz Silvia Abril, fueron muchos los rostros conocidos de la interpretación española los que se dieron cita durante la gala que tuvo lugar en el espacio V64 de la céntrica Calle Velázquez de Madrid.

Entre las actrices que no faltaron a la cita pudimos ver a algunas de las nominadas de la noche como fue el caso de Ingrid García-Jonsson por 'Superstar', Ana Rujas por 'La otra bestia' o Irene Escolar por 'Personas, lugares y cosas'. Junto a ellas, también muchas otras compañeras de profesión disfrutaron de la noche de gala como fue el caso de grandes figuras de la interpretación femenina como Belén Rueda, Juana Acosta, Nathalie Poza, Pilar Castro o Natalia de Molina, entre otras.

Por su parte, también algunos de los nominados de la noche disfrutaron de la gala luciendo su mejor versión ante el photocall como fue el caso de Ricardo Gómez por 'La Suerte', Ernesto Alterio por 'Viejos tiempos', Javier Gutiérrez por 'Los yugoslavos' o Álvaro Morte por 'Anatomía de un Instante'. Además de los nominados, también otros muchos actores disfrutaron de la noche como fue el caso de José Coronado, Santiago Segura, Patrick Criado, Nicolás Martos o Eduardo Rosa.