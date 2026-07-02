Lisi Linder, protagonista de la ‘digital cover’ del verano en CHANCE

MADRID, 2 Jul. (CHANCE) -

Ha llegado el calor, la temporada de piscina y los paseos interminables por la playa y no se nos ocurre mejor manera de celebrarlo que con Lisi Linder. La actriz nos ha abierto las puertas de su corazón ahora que ha participado en ‘Ella, maldita alma’ -serie de Telecinco que se estrenó el pasado 18 de junio- protagonizando la ‘digital cover’ de CHANCE de los meses de verano.

Feliz tras haber cumplido el sueño de ser madre el año pasado, Lisi espera con ganas su próximo proyecto y recuerda con nostalgia todos los que ha realizado con anterioridad. Durante su entrevista, la intérprete hace un repaso por su infancia, su juventud y sus rituales personales para desprenderse de los personajes que lleva a cabo… todo con la naturalidad y cercanía que desprende en redes sociales, su balcón más personal.

LISI LINDER, PROTAGONISTA DE LA ‘DIGITAL COVER’ DEL VERANO DE CHANCE CON UNA ENTREVISTA SINCERA Y REVELADORA

Como no podía ser de otra manera, durante toda la entrevista Lisi Linder recuerda su tierra, Cádiz, con orgullo y asegura que su “patio de recreo” siempre ha sido “la playa y el mar” por eso considera una “suerte” haber podido rodar ‘Ella, maldita alma’ en su ciudad natal mientras estaba embarazada de su hijo.

Feliz, risueña y con muchas ganas de volver a la pantalla, la actriz protagoniza la ‘digital cover’ de los meses de verano en CHANCE acompañada por una entrevista en la que también nos ha desvelado su sorprendente truco de belleza y la vinculación tan estrecha que tiene con Luna Fulgencio, a la que le debe el despertar de su instinto maternal. Todo esto, mañana en CHANCE.