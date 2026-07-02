Doña Letizia, de negro, deslumbra una vez más en los Premios Mariano de Cavia

MADRID, 2 Jul. (CHANCE) -

Cumpliendo con los últimos compromisos institucionales antes del comienzo de sus vacaciones familiares de verano, la reina Letizia ha vuelto a deslumbrar en una de sus citas imprescindibles de cada verano, los Premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote. En medio de una gran expectación, la Reina llegaba a su cita junto al rey Felipe VI derrochando elegancia y complicidad una vez más.

Tras la llegada de algunas autoridades a la cita como fue el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida; el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska o personalidades de la talla de Paloma Segrelles, Borja Sémper, Elena Cue o Carmen Posadas, los Reyes hacían su aparición acaparando todas las miradas.

Nuevamente de negro, a su llegada doña Letizia agarraba el brazo de su marido compartiendo miradas de cariño y complicidad al mismo tiempo que se dirigían al interior de la Sede del Diario ABC donde tuvo lugar la entrega de premios. Para la ocasión, la Reina rescató de su fondo de armario un elegante y sofisticado diseño de la firma 'The 2nd Skin Co' que ya lució en la entrega de los Premios Princesa de Asturias en 2021. Se trata de un vestido de tafetán, sin mangas y con volumen en la falda en forma de lazos. Apostando por un estilismo monocolor, doña Letizia lució stiletos destalonados de tacón bajo y bolso de satén también en negro dejándole todo el protagonismo a las joyas.

Como viene siendo habitual en este tipo de citas, doña Letizia recurrió a las 'joyas de pasar' para lucir unos de sus pendientes favoritos, los chatones que provienen de los talleres de Ansorena además de una impresionante pulsera de brillantes con las que aportó el toque de luz perfecto para la ocasión.