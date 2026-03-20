Pedro Almodóvar estrena 'Amarga Navidad' junto a sus musas Nieves Álvarez, Rossy de Palma y Bibiana Fernández

Pedro Almodóvar estrena 'Amarga Navidad' rodeado de amigos y compañeros de profesión - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 20 Mar. (CHANCE) -

Pedro Almodóvar lo ha vuelto a hacer, ha reunido a algunos de los rostros más conocidos de la interpretación española para apoyarle en una noche muy especial en la que el director manchego presentó su último trabajo cinematográfico 'Amarga Navidad'. Con un reparto de lujo encabezado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, completan el elenco otros actores de gran trayectoria en nuestro país como Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit o Quim Gutiérrez.

En medio de una gran expectación, Almodóvar presentó su nuevo trabajo al que no faltaron algunos de los miembros de su grupo de amigos más cercano entre los que vimos a Alaska y Mario Vaquerizo, Topacio Fresh, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre o Antonio Carmona y Mariola Orellana. "Apoyando no, que se viene a acompañar a los amigos y a celebrar la creatividad que tienen amigos que tenemos la suerte de que son genios" reconocía Vaquerizo en su llegada al estreno. "No necesitan apoyo, estamos felices de poder compartir en un estreno y en reunión de amigos también" añadía Alaska orgullosa del trabajo de Almodóvar.

También grandes rostros de la profesión quisieron estar al lado del director demostrando así su cariño y su admiración incondicional en cada uno de sus proyectos. Este fue el caso de Carmen Machi, Javier Cámara, Secun de la Rosa, Ana Rujas, Hiba Abouk o Rossy de Palma, entre muchos otros.

En esta ocasión también Nieves Álvarez, como otra de las nuevas 'musas' del director manchego, disfrutó del estreno de la película en la que ha debutado en el cine. Tras haber reconocido en repetidas ocasiones que este papel ha sido un verdadero "regalo" para ella, Nieves acudió a la cita arropada por uno de sus grandes amigos y confidentes, Juan Avellaneda.