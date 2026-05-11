Muere la Condesa de Latores, hija del exjefe de la Casa de S.M. El Rey Sabino Fernández Campo

MADRID, 11 May. (CHANCE) -

El pasado viernes 8 de mayo -aunque no ha trascendido hasta este lunes- falleció en su residencia de la capital a los 83 años María Elena Fernández Fernández-Vega, Condesa de Latores, Grande de España y perteneciente a una destacada familia asturiana profundamente vinculada a la vida pública y social española.

La aristócrata, que nació en Oviedo el 30 de octubre de 1942, era hija de Sabino Fernández Campo, Conde de Latores, militar y exjefe de la Casa de Su Majestad el Rey -durante el reinado de Juan Carlos I-, figura clave de la Transición española y del papel de la Corona durante los acontecimientos del 23 de febrero de 1981.

María Elena sucedió en 2010 a su padre tras su muerte en el título nobiliario de Condesa de Latores, con Grandeza de España, por disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Siempre discreta con su vida privada, la fallecida se casó con Sebastián de la Rica, con quien formó una extensa y unida familia integrada por sus cuatro hijos, Elena, Santiago, Pablo y Marta, así como ocho nietos y tres bisnietos.

Primogénita del matrimonio formado por Sabino Fernández Campo y Elena Fernández-Vega Diego, fue la mayor de diez hermanos, de los cuales siete han fallecido. Persona de profundas convicciones familiares y estrechamente vinculada a Asturias, María Elena Fernández Fernández-Vega mantuvo siempre una vida discreta preservando el legado familiar y el compromiso institucional heredado de su padre.