La guía definitiva para ahorrar en tu cesta de la compra este verano

MADRID, 1 Jul. (CHANCE) -

Con la llegada del verano, hacer la maleta, organizar escapadas y disfrutar de los planes al aire libre se convierte en la prioridad. Sin embargo, mantener el equilibrio entre disfrutar de las vacaciones y ajustar el presupuesto sigue siendo uno de los principales retos para muchas familias ¿La clave? Adoptar pequeños hábitos de consumo que permitan ahorrar sin renunciar a una alimentación variada y de calidad.

En este contexto, ALDI se posiciona como el perfecto aliado para quienes buscan llenar la cesta de la compra sin disparar el gasto. Gracias a su modelo de descuento, que combina productos de calidad con precios ajustados, la cadena ha compartido una serie de consejos prácticos para ayudar a los consumidores a optimizar sus compras durante la época estival y sacar el máximo partido a cada euro.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA OPTIMIZAR LAS COMPRAS DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL

Uno de los consejos más habituales para contener el gasto pasa por planificar la compra en función de las ofertas semanales, una estrategia que puede ayudar a reducir el importe final del carrito sin modificar demasiado los hábitos de consumo. En esta línea, ALDI reforzará su calendario promocional durante los meses de junio, julio y agosto con cerca de 600 ofertas en productos de marca propia, distribuidas en sus establecimientos de la Península y las Islas Canarias.

Elegir un supermercado con precios competitivos es otra de las estrategias para no encarecer la cesta y para ello, no solo hay que tener buen ojo, también aprovechar precios bajos de forma continua sin comprometer la calidad de sus productos. Una condición que esta cadena cumple, ya que basa su modelo de negocio en la siguiente premisa: 9 de cada 10 artículos pertenecen a sus propias marcas.

Elegir alimentos de temporada es sinónimo de comer mejor, más fresco y de forma más económica y ALDI ha incrementado para estos meses un 16% la compra de frutas y verduras a proveedores nacionales, con una previsión que supera las 38.000 toneladas. Gracias a este modelo de proximidad, el precio medio que pagan los clientes por los frescos es un 15% más bajo que en el resto del sector, según datos de la consultora Worldpanel by Numerator.

Planificar momentos clave para la compra también se nota en el bolsillo ¿El truco? Estar atento a la vida útil de los alimentos para acceder a rebajas adicionales en el propio supermercado, como esta cadena, que aplica un descuento del 30% en aquellos productos que tienen una fecha de caducidad próxima, lo que supone un respiro extra para el presupuesto familiar y ayuda a evitar el desperdicio alimentario.

Una guía de ahorro de lo más útil que está orienta a esas familias que les preocupa la economía familiar durante los meses de verano y que, además, viene acompañada también por un incremento de personal y por la ampliación de los horarios de los supermercados ALDI en algunas zonas como Andalucía, la Comunidad Valencia y Cataluña para garantizar la experiencia de compra en regiones con gran volumen de turismo.