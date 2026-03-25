Alberto Dugarte revela si acompañará a Isabel Pantoja en su próxima gira: "Estoy súper indeciso"

Archivo - Alberto Dugarte Óscar Ortiz / Europa Press FIESTA;GENTE;MODA 18/2/2025 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Mar. (CHANCE) -

Después de la inesperada y sorprendente reconciliación de Isabel Pantoja con su hijo Kiko Rivera, y a pesar de las especulaciones que apuntaban a que este acercamiento tendría que ver con algo de suficiente peso -se rumorea que relativo a su estado de salud- que habría paralizado sus próximos proyectos profesionales y sus planes de abandonar España para instalarse en República Dominicana, la tonadillera ha reactivado su gira por América y ya ultima los preparativos para los conciertos que ofrecerá en los próximos meses en diferentes países de Latinoamérica y varias ciudades de Estados Unidos.

Hace unos días, la cantante de 'Marinero de luces' fue fotografiada -unas imágenes que ha publicado la revista Semana- en la Embajada de EEUU en Madrid aguardando su turno para solucionar los papeles del visado que le permitirá entrar en el país. Y aunque en un principio se dijo que prescindiría de todo su staff en este nuevo tour, parece que finalmente no ha sido así y a pesar de la opinión de su hermano Agustín Pantoja -que querría abaratar costes- habría exigido que en este viaje vuelvan a acompañarla su peluquero, José Antonio Abad, y su maquillador Alberto Dugarte.

Sin embargo, según ha revelado Pepe del Real en 'Vamos a ver', como en un principio se les dijo que no contaban con ellos, ya habrían cerrado otros compromisos profesionales y su presencia en la gira americana de Isabel Pantoja estaría en el aire.

Algo que ha confirmado Alberto Dugarte este martes durante la presentación del documental que protagoniza Benita -anteriormente Maestro Joao- en TVE, donde se ha sincerado sobre cómo es su relación con la tonadillera y ha confesado sus dudas respecto a su presencia en la gira.

"Tengo unos cuantos proyectos de tele y cositas. Si estás preguntando por la gira, todavía no lo sé. He visto varias cosas que han hablado. Yo sí he tenido contacto con Isabel, lo que pasa es que la prensa no se entera. Yo he ido hasta con Isabel a Las Palmas y no se enteran. He hablado, he tenido reunión, he pasado propuestas y todavía no sé si iré o no. No lo sé" ha reconocido.

La razón, como ha explicado, es porque "tengo otras propuestas muy interesantes y estoy ahí". "Isabel me tira mucho a nivel personal, pero las otras son a nivel profesional muy potentes. Estoy con muchas dudas y con muchas cosas de saber qué hago" ha admitido.

"Me da cosa por ella. Quiero acompañarla en esta gira y en sus proyectos que le quedan, pero también está mi profesión, mi trabajo y al final me han puesto ahí un poquito una bandeja de oro con una propuesta brutal y estoy súper indeciso. Entonces tengo la cosa ahí que no lo sé qué voy a hacer" ha asegurado hecho un mar de dudas.

Respecto a cómo está Isabel tras su reconciliación con Kiko, Dugarte se ha mostrado rotundo: "No la he visto y no hablo con ella por teléfono. Cuando nos vemos, nos vemos en persona. Yo cuanto menos contacto y menos sepa, más feliz soy, más tranquilo. Porque a mí esa nube, nubarrón negro de topo, de que se filtra, de que no se filtra, yo me lo quité hace tres años sin saber nada. No quiero saber nada más que lo que me incumbe a mí. Información directa, sin intermediario y así sé perfectamente que lo que se habla se ha filtrado por mí o no. Porque solo la tengo yo y otra persona".

Sin embargo, sí confiesa que se alegra "muchísimo" del acercamiento porque "una madre ama a su hijo, haga lo que haga. Hemos visto casos de madres que los hijos han sido de todo y la madre está ahí a muerte con sus hijos". "Me alegra muchísimo el acercamiento y espero que también sea con Isa Pi, espero que sí" ha expresado.

Cambiando de tema, el popular maquillador también se ha pronunciado sobre la retirada de la televisión de Alejandra Rubio. "Bueno, dejará la televisión hasta que dé a luz, ¿no? Es una buena estrategia, además que dicen que los campos hay que dejarlo descansar para después que florezca mucho más y ella es una Campos, entonces va a tener que dejar descansar el campo para que florezca" ha sentenciado, dejando entrever que le parece una estrategia para volver con más fuerza.

Sobre su libro, 'Si decido arriesgarme', Dugarte ha reconocido que "no creo que me lo lea, no sé si me interesa mucho". "Ah bueno, si es erótico puede ser que lo lea" ha añadido cuando la prensa le ha comentado la temática, revelando que aunque "me parece una niña súper linda y la quiero mucho, tenemos relación de hola y adiós".