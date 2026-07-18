MADRID, 18 Jul. (CHANCE) -

Desde que Bertín Osborne reconoció a su hijo en común con Gabriela Guillén, una de las grandes incógnitas ha sido cuándo se produciría el esperado encuentro entre el pequeño y la familia paterna. Después de que el cantante asegurara hace unas semanas que sus hijos ya estaban organizando ese momento, ahora ha sido Alejandra Osborne quien ha confirmado que ya hay una fecha aproximada para la reunión.

La interiorista ha explicado que el encuentro tendrá que esperar hasta después del verano debido a los compromisos familiares de todos. "Sí que ya estamos cada uno en nuestro sitio. Yo creo que será después. Porque ahora, mira, entre que una semana con su marido a un lado, otra a otro...", ha comentado, dejando claro que el primer contacto con su hermano pequeño está cada vez más cerca.

Además, Alejandra ha salido en defensa del artista ante las críticas que recibió por el fallo de voz que sufrió durante una de sus últimas actuaciones. "Lo dije la semana pasada, bastante valiente. Es la primera vez que escucho a mi padre con un gallo. Como dijo Fabiola, su carrera lo disfrutó. Está enfermo, con una neumonía, y le dijeron que si quería hacer playback y dijo que no. Así que mira, tiene un meritazo y lo hace estupendamente", ha asegurado.

En cuanto a la supuesta nueva ilusión sentimental del cantante, ha preferido mantenerse al margen. "Eso se lo tienes que preguntar a él, no sé. Ni idea", ha afirmado, aunque ha dejado claro que "lo que más me importa es que todas las personas a las que quiero sean felices". Una postura similar ha mostrado al ser preguntada por la posible nueva relación de Gabriela: "Ni idea. Y si lo está, pues fenomenal también".