Alejandra Rubio saca su lado más borde para aclarar por qué Terelu no ha leído todavía su libro

Alejandra Rubio - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Mar. (CHANCE) -

A pesar de que todavía quedan dos meses para que 'Si decido arriesgarme' llegue a las librerías españolas, el debut de Alejandra Rubio como escritora está dando mucho que hablar. A los que dudan que la novia de Carlo Costanzia haya sido capaz de escribir una novela sola -críticas que Terelu Campos está convencida de que recibe por ser hija suya- se suman las controvertidas palabras de su suegra Mar Flores afirmando que "no se es escritora por escribir un libro", en las que muchos (aunque la modelo aclaró que lo decía por ella misma y su biografía 'Mar en calma') han visto un dardo a su 'nuera'.

Defendiéndose de los ataques, la nieta de María Teresa Campos ha dejado claro en 'Vamos a ver' que "yo sí he escrito el libro", reconociendo resignada que "tenía asumidísimo que esto iba a pasar en cuanto diera la noticia", pero que en cualquier caso se lo toma como una "promoción" gratuita que no está haciendo más que aumentar la expectación ante la publicación de su debut en la literatura.

Para nuestra sorpresa, Terelu desvelaba en su última aparición pública en el desfile de Eduardo Navarrete este lunes en Madrid que todavía no había podido leer 'Si decido arriesgarme', asegurando orgullosa que ya lo había comprado en preventa. Ante los comentarios de los que no entienden que no haya dado una copia del borrador a su madre para que le diese su opinión antes de que salga a la venta, Alejandra se ha mostrado de lo más tajante: "¿Cómo lo va a haber leído si no ha salido, hija? No lo ha leído ni mi madre ni nadie. Solo mis editoras y mis mejores amigas" ha aclarado cortante.

"Que se hable bien, mal, pero que lo lean para opinar" ha respondido molesta a los que apuestan porque la novela será decepcionante. "Yo sí he escrito el libro. He dicho que he escrito yo íntegramente el libro, ¿vale?" ha sentenciado cuando Europa Press le ha preguntado por las palabras de Mar.

Además, Alejandra ha mostrado una vez más su apoyo incondicional a Carlo después de su confesión en 'Decomasters' sobre lo mal que lo ha pasado por la guerra abierta entre sus padres, admitiendo que no entiende ni veía necesario que su madre relatase los momentos más duros de su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole en sus memorias: "Que cuente lo que quiera" ha zanjado. ¡Dale al play y no te lo pierdas!