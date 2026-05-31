Carlota Melendi, con el apoyo de su padre en su faceta de influencer: "Para mí es aprovechar oportunidades"

MADRID (CHANCE)

Carlota Melendi está dando sus primeros pasos en el mundo de las redes sociales y ya se abre camino como influencer, una faceta que afronta con ilusión, pero también con serenidad. La hija del cantante asturiano vive esta etapa como una oportunidad para explorar nuevos proyectos personales y profesionales, siempre con la tranquilidad de sentirse arropada por su entorno más cercano.

"Sí, siempre, desde el principio. Él, con todo lo que yo sé hacer, me va a apoyar siempre", asegura la joven al hablar del apoyo incondicional de su padre en esta nueva faceta como influencer. Para ella, contar con el respaldo del artista es clave a la hora de lanzarse a aprovechar las oportunidades que le brindan las redes sociales y el creciente interés que despierta su figura entre el público.

Sobre lo que significa para ella esta profesión, Carlota lo tiene claro y huye del dramatismo: "Bueno, pues bien, depende cómo lo cojas, supongo. Para mí es aprovechar oportunidades, vivir experiencias únicas y muy bien, muy tranquila". Con estas palabras, define su trabajo en redes como una manera de abrir puertas, conocer gente, participar en proyectos distintos y sumar vivencias que, de otro modo, quizá no habría tenido, todo ello sin perder de vista su equilibrio personal.

Lejos de sentirse presionada por el apellido que lleva, Carlota afronta este camino con naturalidad, consciente de que el foco estará sobre ella, pero también de que está construyendo su propia identidad pública. Con el apoyo de su padre y una actitud calmada ante la exposición mediática, la joven encara esta etapa como un nuevo capítulo en el que, más que las cifras o los seguidores, lo que realmente le importa es seguir creciendo, aprovechar cada oportunidad y disfrutar de esas "experiencias únicas" que le está brindando el mundo influencer.