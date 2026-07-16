Ana María Aldón y Eladio, primeras palabras tras fijar la fecha de su boda: "A ver si es posible"

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Tres años después de empezar su historia de amor meses después de su polémica separación de José Ortega Cano, y a pesar de que fue hace ya dos años, en 2024, cuando Eladio la sorprendió pidiéndole que se casara con él en directo en el plató de 'Fiesta', Ana María Aldón ha fijado por fin la fecha de su boda. Alejada del foco mediático y volcada en su familia después de una temporada complicada a nivel personal por los problemas de salud de algunos seres queridos, la gaditana vuelve a convertirse en noticia tras revelar al diario 'La Razón' que su novio y ella han puesto día y hora a su 'sí quiero', desvelando que se convertirán en marido y mujer a principios de 2027.

Una ceremonia íntima en la que sus hijos Gemma Aldón -fruto de una relación anterior- y José María -el niño de 13 años que tiene en común con el torero- tendrán un papel importante, y de la que por el momento se desconocen tanto la fecha exacta como el lugar en el que se celebrará, además de si entre los invitados estarán algunos de los rostros conocidos con los que ha trabajado la diseñadora en televisión, como Emma García, Luis Rollán, o Raquel Bollo.

Tras salir a la luz la noticia, Europa Press ha localizado a Ana María y a Eladio disfrutando de unos días de descanso en el sur de nuestro país. Emocionados, aunque parcos en palabras -se rumorea que la ex de Ortega Cano estaría negociando una exclusiva para revelar con pelos y señales cómo será su boda- la pareja ha confesado que están "muy felices" e "ilusionados" con los preparativos de su enlace, sobre los que han preferido mantener el misterio: "Algo se sabe pero no te lo puedo contar" ha expresado la de Sanlúcar, dejando en el aire si será ella quien se diseñe su propio vestido de boda, y si el viudo de Rocío Jurado estará invitado después de confesar que tienen una muy buena relación y hablan a menudo por teléfono.

"Claro que ilusionada, a ver si es posible" ha añadido enigmática, dejando entrever que por el momento no hay nada cerrado. Respecto a cómo fue la pedida de mano, Ana María ha reconocido que "de eso hace mucho tiempo, hace ya tiempo, hace tres añillos", haciendo referencia al momento en el que el empresario asturiano irrumpió en el plató de 'Fiesta' para pedirle que se casara con él.