Ana Obregón 'amenaza' con retomar sus posados veraniegos tras la polémica

MADRID, 17 May. (CHANCE) -

Parecía que todo estaba zanjado. Ana Obregón confirmó que Yolanda Ramos le había llamado diciendo que sus declaraciones sobre sus históricos posados estivales se habían sacado de contexto y la bióloga y actriz dio cerrojazo al asunto. "Es todo falso, a ver, ella no ha dicho nada, me llevo de cine con ella", explicó Ana en su día. Y añadió: "Yo la adoro, me hace mucha gracia si te digo la verdad, y nos llevamos muy bien".

Pero no hay verano que se precie sin las palabras 'posado' y 'Ana Obregón' seguidas y la intérprete es sabedora de ello, por eso no hay más que preguntarle por la hipotética idea de retomarlos para que tire de ironía: "No me veréis hacer un posado en un crucero nunca"

La presentadora ya ha dado pistas de lo que hará el próximo verano y sus planes no pasan por coger un barco: "Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy". Lo que no ha aclarado es si viajará a Mallorca, y deja en el aire si retomará o no esos míticos posados suyos con los que se daba por inaugurado el verano en España: "Nunca se sabe".