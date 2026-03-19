Ana Obregón sopla las velas de su 71 cumpleaños con un detalle muy especial para su hijo Aless Lequio

MADRID, 19 Mar. (CHANCE) -

Un año más Ana Obregón ha celebrado su 71 cumpleaños con un sentimiento agridulce tras la dolorosa pérdida de su hijo Aless Lequio que sigue siendo el protagonista de su vida. Dejando de lado las grandes celebraciones, pero acompañada por sus familiares más cercanos que están siendo un gran apoyo para la actriz, Ana sopló las velas en la intimidad de su domicilio junto a su nieta Ana Sandra, el principal motivo por el que la colaboradora de televisión ha recuperado la sonrisa.

Tras un día ajetreado en el que estuvo rodeada de los suyos, Ana no quería dejar pasar la oportunidad de volver a recordar a su hijo en redes sociales donde compartía unas imágenes especialmente tiernas que le habían hecho sonreir durante la joranda. "Mi niño decía que 'cumplir años es una bendición'. Hoy he soplado las velas entre el cielo y la tierra con mi angelito, en otro cumpleaños agridulce" comienza reconociendo Ana en su publicación en la que también aprovecha para agradecer las muestras de cariño recibidas a modo de felicitación. "Quiero agradeceros de corazón todas las felicitaciones que me habéis escrito con tanto cariño y empatía" añade.

Con la ausencia de su hijo aún muy presente en los días de celebración, Ana quiso tener un detalle muy especial con él eligiendo para la celebración de su 71 cumpleaños el mismo vestido con el que sopló las velas por última vez junto a Aless antes de que el joven nos dijese adiós definitivamente. "PDT. Llevo el mismo vestido con el que celebramos tu último cumpleaños en casa., un pequeño homenaje para ti , Aless" explica la actriz junto a la imagen de recuerdo junto a su hijo en la que ambos lucen la mejor de las sonrisas.