Anabel Pantoja comparte el Lunes Santo con Kiko Rivera y Lola García

MADRID, 30 Mar. (CHANCE) -

Tras su parada en Córdoba para disfrutar del Domingo de Ramos acompañando a su pareja, David, como penitente, Anabel Pantoja ya está en Sevilla para disfrutar del Lunes Santo como marca la tradición. En esta ocasión, la sobrina de la tonadillera estuvo muy bien acompañada por amigos, pero también por su primo Kiko Rivera y su pareja Lola García con los que parece seguir compartiendo una muy buena relación a pesar de la distancia que los separa en el día a día.

En medio de los constantes rumores sobre la posible paralización de la venta de Cantora por parte del Dj, la familia Pantoja ha decidido disfrutar al máximo de la Semana Santa sevillana con total naturalidad y cercanía con la ausencia una vez más de Isa Pantoja que ha encontrado en su marido, Asraf Beno y sus dos hijos, Alberto y Cairo, la estabilidad que necesitaba. Muy divertida y pendiente de su hija en todo momento, Anabel llegaba al balcón junto a uno de sus mejores amigos y su hija Alma dispuesta a disfrutar de las procesiones y con muchas ganas de trasmitirle a su hija el interés y la devoción por sus tradiciones.

Jugando con la pequeña en todo momento, Alma se convirtió en la protagonista de la jornada en la que todas las muestras de cariño fueron dirigidas a ella. Presumiendo de una maravillosa relación, también Kiko quiso coger a la hija de Anabel en brazos para mostrarle algunos de los detalles de la procesión desde el balcón. Finalmente, Anabel decidía bajar a la calle donde se encontraba con otros amigos que estaban disfrutando del Lunes Santo. También ellos pudieron jugar con la pequeña que se mostró especialmente cómoda y sonriente entre el grupo de amigos más cercano de su madre.