Anna Castillo y Álvaro Mel, amor en estado puro en el tenis. Besos, confidencias, ¡y mucha pasión!

MADRID, 4 May. (CHANCE) -

Anna Castillo y Álvaro Mel forman, indiscutiblemente, una de las parejas más adorables del cine español. Los intérpretes se conocieron a finales de 2022 en el rodaje de la serie de Netflix 'Un cuento perfecto' -basada en la novela homónima de Elísabet Benavent- y, al igual que sus personajes, el flechazo fue instantáneo y desde entonces no se han separado.

Aunque prefieren vivir su historia de amor lejos de los focos, son habituales las publicaciones de ambos en Instagram presumiendo de su complicidad y su felicidad, como han hecho en su reaparición este domingo 3 de mayo durante la final del Mutua Madrid Open de Tenis entre Jannik Sinner y Alexander Zverev.

Y es que a pesar de que las gradas estaban repletas de parejas, como las formadas por José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo -que ha celebrado su primer Día de la Madre disfrutando de este plan deportivo tan especial junto a su marido, su madre Beatriz Moreno de Borbón, y su hermano Jaime Urquijo-; Sandra Gago y Feliciano López; o Isabelle Junot y Álvaro Falcó, que han retomado su vida social después del nacimiento de su segunda hija, Simona, el pasado 14 de abril, si hay una que ha acaparado todos los flashes esa ha sido la protagonizada por Anna y Álvaro.

Enamoradísimos, la actriz de 'Su Majestad' y el actor de 'Cochinas' han presumido del gran momento que atraviesa su relación después de tres años y medio de amor derrochando confidencias, miradas, sonrisas y besos apasionados mientras disfrutaban del encuentro que ha puesto punto y final a dos semanas de tenis en la Caja Mágica en un palco junto a otros rostros conocidos como Nawja Nimri.

De lo más compenetrados, Álvaro y Ana han lucido looks coordinados de Lacoste; en el caso del actor, camisa rosa pastel y chaleco azul cielo, y en el de su novia -que hace unos días se sinceraba sobre la "estigmatización" que sintió cuando hizo pública su bisexualidad- polo de manga corta azul celeste, camisa al tono, y gorra blanca para protegerse del sol.