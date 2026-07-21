La apoteósica celebración de 'La Roja' en Cibeles: bailes, risas, emoción, y Aitana convertida en el talismán

MADRID, 21 Jul. (CHANCE) -

Los jugadores de la Selección Española han vivido este lunes un día que difícilmente podrán olvidar jamás. Tras conquistar el segundo Mundial de la historia para nuestro país este domingo 19 de julio frente a Argentina en Nueva York, la plantilla al completo encabezada por el seleccionador Luis de la Fuente y el capitán Rodri aterrizaba en el aeropuerto de Madrid minutos antes de las 15.00 horas y, sin tiempo apenas para descansar y asimilar el aluvión de emociones vividas en las últimas 24 horas, arrancaban las celebraciones en las calles más emblemáticas de la capital, llenas hasta la bandera por cientos de miles de aficionados que con su euforia y vítores han conseguido que los héroes de 'La Roja' olvidasen de un plumazo cualquier rastro de cansancio.

Tras ser recibidos en el Palacio de La Zarzuela por los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y en el Palacio de La Moncloa por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, los flamantes campeones de la Copa del Mundo 2026 se han dado un baño de masas recorriendo en un autobús descapotable el centro de la ciudad en un trayecto de varias horas que ha comenzado en Moncloa y, después de pasar por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -con parada en la Plaza de Colón, donde Madrid ha vibrado con cada partido de la Selección-, Goya, Serrano, Puerta de Alcalá, Alfonso XIII y Montalbán, han llegado por fin a la Plaza de Cibeles, epicentro de una apoteósica fiesta que ha reunido a aproximadamente 2 millones de personas.

Con rostros conocidos en un lugar destacado para no perderse detalle de la celebración, como el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su mujer Teresa Urquijo; Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey con Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, y Tomás Páramo; o Borja Sémper y Bárbara Goenaga, por el gran escenario situado frente al Palacio de las Telecomunicaciones -sede del Ayuntamiento de Madrid- y bajo la batuta del streamer Ibai Llanos como maestro de ceremonias, han desfilado artistas y DJs como Barce, Álex Martini, Pawly, Tony Grox y LUCYCALYS, o Viva Suecia mientras la expectación no dejaba de aumentar a la espera de la aparición de los futbolistas.

Como no podía ser de otra manera, la euforia se ha desatado cuando, uno a uno, han ido apareciendo los campeones del Mundo: Unai Simón, Alejandro Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Gavi, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro, Joan Garcia, Aymeric Laporte, Alex Baena, Nico Williams, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Víctor Muñoz, Borja Iglesias, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres.... y el capitán Rodri Hernández, que con la Copa del Mundial en la mano ha pronunciado unas palabras nada más salir al escenario: "¡España! Somos campeones del mundo. ¡Viva la madre que me parió, viva la madre que nos parió, viva el Rey y viva España!" ha expresado muy emocionado antes de que el equipo al completo mantease a su entrenador, Luis de la Fuente, entre aplausos y vítores de "¡viva España!" y "¡Campeones, campeones, oe oe oe!".

La fiesta continuó con la actuación de Ana Mena y Lola Índigo, que ataviadas con la camiseta de la Selección -la malagueña con el número del héroe de la final, Ferrán Torres- cantaron 'Pa ti toa', antes de que el seleccionador pronunciase un breve discurso dirigido a la afición. "Gracias, España, por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro. Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas, que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Es un honor poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. No os olvidéis: juntos somos más fuertes. ¡Viva España!", ha exclamado.

"Parecía que habíamos ganado la Copa Coca-Cola, ¡pero hemos ganado la Copa del Mundo! Estos chavales que están aquí son la hostia. Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante y muy especial para mí, quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español: Ferran", ha añadido Rodri consiguiendo que la plaza de Cibeles se viniese abajo al grito de "¡Ferrran, Ferran!".

Lejos de terminar aquí, la fiesta ha continuado con Arde Bogotá y su éxito 'Los perros' y un Borja Iglesias que, en su salsa, no ha dudado en ponerse a los platos de la mesa de mezcla para ejercer de Dj durante unos minutos, antes de que Aitana irrumpiese en el escenario para cantar con los futbolistas el que se ha convertido en el himno 'no oficial' de 'La Roja' en el Mundial, 'Superestrella'.

Uno de los momentos más emotivos de la fiesta, cuando Rodri y Álex Baena -que casualmente este lunes ha cumplido 25 años- han recordado emocionados a María Caamaño, la princesa futbolera guerrera que falleció el 16 de abril a los 13 años a causa de un Sarcoma de Ewing y con la que el jugador del Atlético de Madrid tenía una gran amistad.

Entre bailes, risas y una complicidad que demuestra la especial relación y la unión que reina entre los jugadores, la celebración ha llegado a su fin tras una intensa jornada en la que Madrid se volcó para recibir a los campeones del Mundo como se merecen por haber hecho soñar a todo el país y regalarlos, 16 años después, nuestra segunda estrella.