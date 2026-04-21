¡Arranca la Feria de Abril! Los looks del 'Pescaíto': de Eugenia Martínez de Irujo a Virginia Troconis

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

¡Arranca la Feria de Abril! Después de meses de preparativos y con muchas ganas de disfrutar, la noche del 'Pescaíto' ha dado el pistolezado de salida al alumbrado de la portada del Real, marcando así el arranque de una de las semanas más especiales del año para los sevillanos.

Por segundo año consecutivo, la revista Vanity Fair ha celebrado esta noche tan especial con un exclusivo evento que no se han querido perder numerosos rostros conocidos del mundo de la moda, el espectáculo y la vida social. Con Alberto Moreno -Head of Editorial Content de la publicación en España- como anfitrión de excepción, y con una cuidada decoración en la que no han faltado los farolillos, el rebujito, el jamón y las sevillanas, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Paco León, Carmen Lomana, Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés', las hijas de Bertín Osborne -Alejandra y Eugenia, junto a su hermana Ana Cristina Portillo-, Eduardo Navarrete, o Raquel Meroño entre otros, han redefinido las claves de estilo para triunfar en el Real de la Feria con looks de inspiración andaluza antes de lucir sus vestidos de flamenca (un auténtico 'pecado' que no se debe cometer en la noche del 'Pescaíto') en una cita única en la que la moda tiene cada vez más protagonismo.

Eugenia Martínez de Irujo. Aunque en esta ocasión la duquesa de Montoro no ha querido atender a la prensa para no tener que responder a las preguntas sobre la historia de amor de su hija Cayetana Rivera y el torero Andrés Roca Rey, se lo perdonamos por ser una vez más una de las mejor vestidas del arranque de la Feria. Confiando en la firma fundada por su sobrina política Inés Domecq, 'The IQ Collection', ha deslumbrado con un conjunto de falda midi y top con manguitas tipo farol con detalles de lazos en la parte frontal en tonos negro y caldera, con bordados florales y franjas verticales anchas estructurando su silueta.

Virginia Troconis. Inseparable de Manuel Díaz 'El Cordobés', la venezolana ha destilado sofisticación y ha marcado la diferencia con un dos piezas compuesto por pantalón satinado negro de talle alto y corte tobillero, y top negro con lunares plateados con cuello redondo y manga francesa, completando su apuesta personal con sandalias de taconazo en blanco, y bolso de asa corta bicolor en negro y blanco. Ideal.

Carmen Lomana. Incombustible, y confirmando por qué está considerada una de las mujeres más elegantes de la alta sociedad, la tertuliana ha arrasado con un original vestido estampado con pequeñas florecillas multicolores sobre fondo negro, con mangas abullonadas, escote en uve y falda de vuelo.

"Tengo unas ganas de tomarme un rebujito ya que no te imaginas, con muchos amigos siempre es una ilusión, una emoción este día, cuando se enciende la luz, cuando..." ha reconocido, antes de pronunciarse rotunda sobre la brutal cogida que había sufrido poco antes Morante de la Puebla en La Maestranza: "Creo que debería retirarse por una temporada larga, eso es lo que pienso. Y es lo que pensaba él, pero luego los toreros, les entra otra vez el duende. En Madrid se despidió total, luego salió en el hotel Wellington en patina, a brindar, nada. Y a los dos meses ya estaba".

Las hermanas Osborne. Embajadoras de Hoss Intropia, Alejandra y Eugenia Osborne, y Ana Cristina Portillo han confiado en la marca para lucir looks coordinados, fluidos y muy favorecedores, presumiendo de su complicidad incluso a la hora de vestir. Y mientras la mayor de las hijas de Bertín Osborne ha escogido un diseño satinado burdeo con tirante spaguetti, sus hermanas han coincidido en el verde oliva, en el caso de la artista con un vestido drapeado, y en el de la influencer con un dos piezas de pantalón ancho y top tipo kaftán con bordados brillantes de inspiración natural.

Bárbara Mirjan. La mujer de Cayetano Martínez de Irujo, que no le acompañó en esta ocasión, ha destilado elegancia y clase con un diseño negro midi con escote asimétrico, sandalias al tono con tiras cruzadas al empeine, y mantón de manila con flores bordadas sobre los hombros.

Raquel Meroño. La presentadora ha lucido un vaporoso diseño de gasa de estética arty con un estampado imitando pequeñas manchas de acuarela en varios tonos pastel, con falda larga de volantes y escote palabra de honor, completando su outfit de inspiración andaluza con una blazer burgundy sobre los hombros.

Alejandra Domínguez. Espectacular, la modelo andaluza ha escogido un diseño muy flamenco sin saltarse el dress code, luciendo un precioso vestido negro confeccionado con un mantón de manila con flecos y bordados florales en blanco, con escote profundo en uve y silueta ajustada, que ha combinado con collar de fantasía rojo, y bolso y sandalias en negro.