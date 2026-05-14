Boris Izaguirre rompe una lanza a favor de Alejandra Rubio y la compara ¡con la mismísima Elle Macpherson!

MADRID, 14 May. (CHANCE) -

El Casino de Madrid se ha engalanado como nunca para acoger este miércoles la fiesta del 40º aniversario de los 'Prix d'Excellence de la Beauté' de la revista Mari Claire, que premian la innovación y la ciencia e impulsan el talento que ha transformado el mundo de la belleza y el cuidado personal en España.

Una exclusiva velada en la que, entre las numerosas celebrities que han pasado por la alfombra roja, ha destacado la top model Elle Macpherson, que ha viajado a nuestro país para recibir un homenaje a su impresionante trayectoria a sus 62 años.

Boris Izaguirre ha ejercido de maestro de ceremonias y, con la naturalidad que le caracteriza, ha confesado la divertida anécdota que vivió con la modelo con motivo del reciente cameo estelar de la australiana en el programa 'Mask Singer' bajo la máscara de 'micrófono'.

"Es espectacular, la máxima de todas, la más simpática y la que mejor lleva la corona de ser top model. Es como la famosa por excelencia, como divina, muy simpática. Nosotros en Mask Singer no acertábamos. Yo todo el tiempo decía que era Naomi Campbell, pero luego ella estuvo muy simpática porque yo le pedí que, por favor, si podía desfilar con ella, porque era algo que me apetecía desde que era pequeño" ha revelado, reconociendo que aunque "me pareció un poco exagerado por mi parte porque yo creo que somos más o menos de la misma edad" Elle Macpherson no dudó en cumplir su sueño.

La actualidad manda y, como no podía ser de otra manera, Boris se ha pronunciado sobre el lanzamiento del primer libro de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme', horas antes con el apoyo incondicional de Carlo Costanzia. "Por supuesto que lo voy a comprar, ¿por qué no? Me encanta Alejandra. La he hecho muy en falta, porque ella se ha tomado un tiempo de descanso para este embarazo porque no quiere repetir lo mismo del anterior, que estuvo sometida a mucha presión. Es una persona estupenda" ha comentado.

Una novela que ha dedicado a su abuela María Teresa Campos, y que al venezolano no le ha sorprendido en absoluto, ya que como asegura "se querían mucho. Eran muy amigas. Era una relación muy bonita de abuela-nieta, pero también muy amigas. Dos mujeres que se respetaban mucho. Yo creo que su abuela decía mucho de ella que esta niña tiene muchas cosas que dar. Yo me acuerdo que me lo decía siempre".

"Le deseo lo mejor siempre a ella. Además, como compañera de trabajo, es otra Elle Macpherson, es una top, es una top, es una gran compañera" ha reconocido.

Íntimo amigo de Isabel Preysler, Boris todavía no conoce a la hija de Ana Boyer -que nació el pasado 4 de mayo en Madrid-, pero sí ha apuntado entusiasmado que "me encanta el nombre, Mía, me parece un nombre precioso. Es una familia bellísima".