Alejandra Ruiz de Rato, embarazada de su segundo hijo. Espartaco, orgulloso abuelo, lo confirma

MADRID, 13 May. (CHANCE) -

Grandes noticias para Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' y su exmujer Patricia Rato. Y es que tal y como ha anunciado su hija Alejandra sin necesidad de palabras este martes al presumir de una incipiente barriguita de embarazada en su reaparición en la entrega de los premios taurinos 'Puerta del Príncipe' en Sevilla junto a su padre y a su marido Tito Novales, está esperando su segundo hijo.

La joven de 34 años, que estudió Administración y Dirección de Empresas y actualmente gestiona la finca de su progenitor en Constantina, 'Dehesa Majavieja', conoció a Ernesto -al que cariñosamente sus seres queridos llaman Tito- en 2018 y, después de 3 años de relación, se daban el 'sí quiero' en 2021 en una romántica ceremonia en la que volvimos a ver juntos a sus padres después de su separación en 2010.

La felicidad de la pareja, que lleva una vida alejada del foco mediático, se veía completada con la llegada de su hija Ginebra en abril de 2023, y justo cuando su pequeña acaba de cumplir 3 años, han hecho público que espera su segundo hijo para final de año.

Radiante, Alejandra ha presumido de embarazo con un vaporoso diseño midi en tonos rojos y burdeos que realzaba sus curvas premamá y, aunque no ha hecho declaraciones a la prensa sobre el gran momento que está viviendo, sí lo ha hecho 'Espartaco', que con una gran sonrisa y la naturalidad que le caracteriza ha confirmado orgulloso que pronto se convertirá de nuevo en abuelo.

"Todo muy bien, muy bien. Ya viene otro más en camino. Todavía no se sabe si niño o niña, pero encantado y feliz" ha expresado emocionado.

Una velada de celebración por partida doble, ya que el torero -que se retiró en 2015- ha recibido un premio a su trayectoria en los ruedos, y además ha sido el encargado de entregar un galardón a su hermano Jesús Ruiz Román 'Espartaco' a Mejor Picador de la Feria de Sevilla.

"Estoy encantado de que la familia siga consiguiendo un lugar tan importante como este, en Sevilla, y por lo tanto para mí una satisfacción mayor hoy porque es tener a un hermano mío recogiendo el premio, que la verdad que ha estado sensacional toda la faena, aunque yo vengo a verlo poco porque lo paso fatal, lo paso muy mal" ha reconocido.