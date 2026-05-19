Carlota Melendi se sincera sobre cómo lleva ser hija de Melendi y revela cómo es como padre

MADRID, 19 May. (CHANCE) -

Convertida en una de las influencers del momento, y demostrando con el contenido de moda, belleza y tendencias que comparte en sus redes sociales -donde cuenta con más de 100.000 seguidores y creciendo día a día- que es mucho más que la hija de Melendi, Carlota Melendi ha sido una de las protagonistas de la fiesta con la que la firma capilar Goa Organics ha presentado sus novedades este lunes en Madrid, y que ha contado con la presencia entre otras de Gemma Pinto, Mery Turiel, o Marta Carriedo.

Todavía con cierta timidez ante las cámaras a pesar de que a sus 21 años ya ha hecho sus pinitos como modelo -una profesión que ha aparcado para centrarse en su faceta de instagrammer-, ha confesado con naturalidad y una gran sonrisa cuáles son sus trucos de belleza, cómo lleva ser 'hija de', y cómo es el cantante de 'Hablando en plata' como padre.

"Me cuido poco, tengo que empezar porque me encanta. Como súper sano la verdad, siempre me hago paseos matutinos, me hecho mucha crema, importante. Y en el pelo me he hecho protector de calor. Y poco más, la verdad" ha revelado, reconociendo que si se "salió" del mundo de la moda "es un poco por todo lo que conlleva, aunque no es delgadez excesiva ni nada porque se está abriendo el mundo a un montón de puertas".

Como asegura, en su caso no se ha sentido especialmente presionada por su apellido y por ser hija de Melendi sino todo lo contrario: "Para mí es una oportunidad que aprovecho diariamente. Yo le estoy eternamente agradecida a mi padre por exponerme de esta manera tan positiva en redes sociales, y dejarme vía a mí para decidir el querer aparecer en ellas". "Agradecida siempre, pero no, no es un peso" ha asegurado, admitiendo que está súper orgullosa de su progenitor

"Como cantante para mí es un 10, un 10. ¿Qué te voy a decir? Para mí un 10. Mi canción favorita pues 'Carlota' probablemente, pero me encanta también 'Asturias'. Y como padre, muy bien, muy bien. De todo, como todos los padres. Cuando nos tiene que regañar, nos regaña. Cuando se tiene que reír, se ríe. Pues como todos" ha confesado presumiendo de su maravillosa relación. ¡Dale al play y no te lo pierdas!