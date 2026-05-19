Alejandra Onieva presume de embarazo tras su boda secreta con Jesse Williams. ¡Las imágenes!

MADRID, 19 May. (CHANCE) -

El pasado 5 de mayo salía a la luz la noticia: Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams, al que conoció durante el rodaje de la serie de Prime Video 'Villa Costiera' a principios de 2024, se habían dado el 'sí quiero' en una boda sorpresa y muy íntima en Estados Unidos después de algo más de un año de discreta relación que no trascendió públicamente hasta septiembre de 2025, cuando se publicaron unas románticas imágenes de la pareja besándose apasionadamente por las calles de Madrid.

Apenas 24 horas después la revista ¡Hola! revelaba que la cuñada de Tamara Falcó y su ya marido, que alcanzó una gran popularidad gracias a la serie 'Anatomía de Grey' y fue nombrado el 'actor más sexy del mundo' por la revista People en 2017, estaban esperando su primer hijo en común poniendo así el broche de oro a su historia de amor.

Y ha sido ahora, coincidiendo con la publicación en la citada publicación de las primeras instantáneas de Alejandra embarazada -en compañía de Jesse a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles- cuando la actriz de 'El secreto de Puente Viejo' y 'Alta mar' ha decidido confirmar su futura maternidad compartiendo un carrusel de imágenes en redes sociales presumiendo de sus curvas premamá.

Bajo el significativo título 'Vida', la hermana de Íñigo Onieva ha publicado un post en Instagram en el que, entre otras, incluye varias fotografías en las que, radiante y guapísima, luce una abultada barriguita que deja entrever que su gestación está ya muy avanzada y que se convertirá en madre en los próximos meses.

Feliz por el gran momento que está viviendo junto al intérprete norteamericano -que es padre de dos hijos fruto de su matrimonio con Aryn Drake-Lee, de la que se divorció en 2017: Sadie, de 12 años, y Maceo August Lion-Baldwin, de 10- Alejandra no ha dudado en romper su habitual discreción para presumir por primera vez de su silueta de futura mamá a través de diferentes imágenes en las que ha querido incluir una en la que, además de con Jesse y un grupo de amigos, posa con su madre Carolina Molas y su hermano Jaime Onieva, que habrían viajado a Estados Unidos para estar a su lado en esta etapa tan especial de su vida.