Carmen Lomana, impactada con el baile viral de Ortega Cano: "No salgo del asombro"

MADRID, 29 Mar. (CHANCE) -

Cuando todos los ojos estaban puestos en el distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores, José Ortega Cano conseguía desviar la atención y robarles el protagonismo a las jóvenes con una de sus 'actuaciones estelares' que se ha convertido en el baile viral del momento.

En la iglesia del padre Ángel, durante el concierto solidario anual de Glenda Gaby, el viudo de Rocío Jurado, además de acompañar a la cantante al micrófono, no dudaba en marcarse varias coreografías. Una de ellas confirmaba que el diestro se encuentra en plena forma y que sus años al pie del cañón en los ruedos han dejado un poso de buena forma física en el torero. Aunque no todo el mundo ha entendido su puesta en escena.

La última en pronunciarse ha sido Carmen Lomana. La socialité no ha tenido reparo en mostrarse impactada después de haber visto las imágenes del baile, definiéndolo como "una cosa francamente chocante": "Es en una iglesia en la que se hace de todo. ¿Una expresión de arte? Pues sí, a lo mejor. Es que yo ya no digo nada porque estoy viendo tantas cosas... pero esto es para reírse un poco"