Carmen Martínez-Bordiú reaparece en Madrid tras cumplir 75 años, de compras y en buena compañía

MADRID, 31 Mar. (CHANCE) -

Acaba de cumplir 75 años y, aunque lleva tiempo alejada del foco mediático, Carmen Martínez-Bordiú sigue despertando curiosidad cada vez que reaparece en público. La nieta de Franco, que reside habitualmente fuera de España, ha sido vista en Madrid disfrutando de una tarde de compras junto a una amiga, en una jornada que acabó con un momento tan cotidiano como inesperado.

Las cámaras de Europa Press captaron a Carmen paseando por la capital con un look cómodo y discreto, pero su gesto serio no pasó desapercibido. Según las imágenes, la socialité y su acompañante parecían algo contrariadas al no poder encontrar el coche tras sus compras, una situación que provocó cierta tensión entre ambas.

Molesta por el percance y con evidente prisa por marcharse, Carmen Martínez-Bordiú evitó responder a las preguntas de los reporteros que se acercaron para felicitarla por su onomástica. Ni una palabra ni una sonrisa en una fecha tan especial: una reacción que contrasta con la imagen más relajada y sonriente que ha mostrado en otras etapas de su vida.

En el terreno sentimental, en los últimos años, la vida de Carmen ha estado marcada por su relación con el australiano Timothy McKeague, un coach emocional y profesor de yoga 34 años menor que ella, con quien se instaló en Sintra en 2019 en busca de una vida más sencilla y alejada del foco mediático. La pareja puso fin a su historia hace unos años y, según su entorno, la nieta de Franco disfruta ahora de una vida “solterísima”, volcada en el deporte, el contacto con la naturaleza y una rutina discreta en Portugal, lejos del ruido pero sin renunciar a escapadas puntuales a Madrid como la de estas nuevas imágenes.