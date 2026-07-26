MADRID, 26 Jul. (CHANCE) -

La boda de Susanna Griso y Luis Enríquez ha reunido este fin de semana en la Costa Brava a numerosos rostros conocidos del mundo de la comunicación y la cultura. La presentadora y el directivo se han dado el 'sí, quiero' tras varios años de relación en una emotiva ceremonia celebrada en la finca La Gaviña, en S'Agaró, convirtiéndose en una de las grandes citas sociales del verano. Entre los invitados se encontraban Cruz Sánchez de Lara y Pedro J. Ramírez, quienes no solo quisieron acompañar a los recién casados en un día tan especial, sino que también aprovecharon para reflexionar sobre el amor en la madurez.

A su llegada al enlace, la vicepresidenta ejecutiva de El Español habló de cómo se vive una segunda oportunidad sentimental cuando ya se han superado los 50 años, una etapa que, en su opinión, se disfruta con una perspectiva muy diferente. "Yo creo que a todos los que no hemos acertado a la primera, luego disfrutamos con muchísima más ilusión los aciertos de las edades más maduras", aseguró con una sonrisa, antes de lanzar un mensaje cargado de optimismo para quienes han pasado por una separación. "Divorciados del mundo, el amor existe", afirmó, reivindicando que nunca es tarde para volver a encontrar la felicidad.

Pero Cruz Sánchez de Lara también sorprendió al desvelar el especial regalo que ha tenido con Luis Enríquez, ya convertido en marido de Susanna Griso. La periodista confesó que fue ella quien le regaló el traje de novio, un gesto muy personal que nació de la estrecha relación que mantienen. "La verdad es que estábamos un fin de semana los cuatro juntos y dije: 'Claro, ya no te compro el traje de tu madre, te lo compro yo'. Él lo eligió y para mí es un detalle", explicó.

Además, quiso destacar el profundo vínculo que une al empresario con Pedro J. Ramírez, con quien comparte profesión y una relación de gran admiración. "Sé que para él Pedro es importantísimo y para Pedro también. Son dos demostraciones de que el relevo generacional existe y que el periodismo se enchufa en vena, y vosotros lo sabéis bien. Es una satisfacción", señaló.

Con sus palabras, Cruz Sánchez de Lara no solo celebró el matrimonio de Susanna Griso y Luis Enríquez, sino que aprovechó una jornada marcada por el amor para reivindicar que las segundas oportunidades pueden llegar en el momento más inesperado y, en muchas ocasiones, disfrutarse con más intensidad que las primeras.