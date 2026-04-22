Elsa Pataky confiesa su deseo de pasar cada vez más tiempo en España con Chris Hemsworth

MADRID, 22 Abr. (CHANCE) -

Espectacular con un minivestido joya de Zuhair Murad con el que ha presumido de piernas infinitas y de cuerpo de infarto, Elsa Pataky ha brillado con luz propia en su esperado regreso a España y se ha convertido en la absoluta protagonista de la première de la nueva serie de Sky Showtime, 'El homenaje', que protagoniza junto a Eusebio Poncela, Ángela Molina, Miriam Giovanelli, o Juana Acosta entre otros, que se ha celebrado este martes en el madrileño Círculo de Bellas Artes.

"Estoy encantada de estar de nuevo en España y de disfrutar con mis amigos, con los actores de esta serie, que somos ya como una familia, ¿no? Y compartir momentos otra vez juntos y bueno, pues eso, volver a mi país, que siempre me encanta. Siempre me hace feliz" ha comentado con una gran sonrisa a su paso por el photocall.

Un estreno en el que se ha echado especialmente de menos a Eusebio Poncela -fallecido en agosto de 2025 a causa de un cáncer-, al que Elsa ha recordado emocionada: "Fue muy duro porque estuvo bastante mal al final del proyecto, él lo sabía y dijo 'esto es lo último que hago y lo voy a hacer como sea'. Y estuvo en el hospital y volvió y terminó la serie, y estuvo ahí con sus últimas fuerzas y pensamos todos que se iba a recuperar y bueno, desgraciadamente y desafortunadamente no pudo. Pero yo me llevo un gran recuerdo para mí porque era mi padre en la serie me siento como como su hija también, y me animó muchísimo en todo y me hizo reír y era una persona muy especial". "Me siento afortunada de haber compartido con él sus últimos momentos y su trabajo" ha reconocido.

Precisamente por este rodaje Elsa pasó varios meses en nuestro país el año pasado con los tres hijos que tiene en común con Chris Hemsworth, India Rose (13), Tristan y Sasha (11) que, como ha confesado, "les encanta venir a España y disfrutar de España. Se ponen contentos y están encantados de estar una temporada aquí".

Sin embargo, admite que no se le ha pasado por la cabeza cambiar su vida en Australia porque "es difícil, es complicado por la forma de vida que tienen ellos. Si viniese vendría a mi ciudad, Madrid, y adaptarse a una ciudad es complicado cuando están viviendo en plena naturaleza, surfeando, estando en la playa, fuera todo el día, la temperatura.... Entonces les siento que es un pájaro que les encierra".

Pero como confiesa, cuando los niños crezcan a Chris y a ella sí les gustaría pasar más tiempo aquí. "Seguro. A mi marido le encanta España. Sí, sí, sí, seguro que hacemos viajes de venirnos aquí y pasarnos temporadas, seguro" ha revelado emocionada, apuntando que lo que más le gusta al actor de 'Thor' de nuestro país es "disfrutar de la comida".

Por último, la prensa ha querido saber la opinión de Elsa sobre la reciente separación de otra de nuestras actrices más internacionales, Paz Vega, con Orson Salazar después de casi 25 años formando una de las parejas más sólidas del panorama. Rotunda, ha asegurado que "yo no me meto en las relaciones de los demás" y ha dejado en el aire si ya estaba al tanto de la triste noticia. Sus declaraciones, y su recién estrenada pasión por la pintura, ¡en el siguiente vídeo!