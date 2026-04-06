Estrella Morente, de la mano de Javier Conde tras meses sin verles juntos, zanja su polémica con Rosalía

MADRID, 6 Abr. (CHANCE) -

Estrella Morente y Javier Conde han reaparecido juntos en la Real Maestranza de Sevilla tras meses sin dejarse ver en público, acaparando todas las miradas en la corrida del Domingo de Resurrección. La cantaora y el que fuera torero, que siempre han despertado interés por su relación y su discreto perfil mediático, eligieron una de las citas taurinas más importantes del calendario para disfrutar de la tarde y demostrar su buena sintonía.

A su llegada a la plaza, Estrella se mostró cercana y relajada con el equipo de Europa Press. Cuando los reporteros le preguntaron si había superado y olvidado sus problemas con Rosalía, la artista respondió con una amplia sonrisa y un rotundo "¡Claro!", dejando claro que prefiere mirar hacia adelante y zanjar cualquier polémica pasada.

La artista fue muy criticada cuando, durante una actuación, improvisó unos versos en una canción de la catalana que muchos interpretaron como un ataque. Aquello desató un fuerte debate en redes y en los medios sobre su gesto, situándola en el centro de la controversia durante varios días.Con e sa breve pero significativa contestación, la cantaora evidenció que no quiere alimentar más controversias y que atraviesa un momento sereno en lo personal y lo profesional.

Junto a ella, Javier Conde también atendió a los medios y no dudó en elogiar la presencia del Rey Don Juan Carlos en los tendidos de la Maestranza durante esta jornada tan señalada. "Una maravilla. Las puertas están abiertas para todo el mundo", afirmó el ex torero, subrayando lo especial que resulta para el mundo taurino contar con el apoyo del monarca emérito en una fecha tan simbólica. La pareja abandonó la plaza manteniendo la misma discreción, pero dejando una imagen de unidad que no ha pasado desapercibida.