Sara Carbonero sorprende a Iker Casillas con una significativa felicitación en su 45 cumpleaños

MADRID, 21 May. (CHANCE) -

Sara Carbonero e Iker Casillas formaron durante más de una década una de las parejas más mediáticas y queridas de nuestro país, y su apasionado beso en la final del Mundial ganado por la Selección Española de Fútbol en 2010 -en el que el portero sufrió numerosas críticas por su relación con la reportera y en el que su participación fue clave para la victoria- forma parte ya de nuestra memoria coletiva.

En 2021, después de más de 11 años de amor, dos hijos en común -Martín, que ahora tiene 12, y Lucas, que está a punto de cumplir 10- y de haber superado juntos durísimos trances como el infarto que sufrió el futbolista siendo jugador del Oporto en 2019, o el cáncer de ovario que le detectaron a la periodista poco después, la pareja anunciaba su separación en la primavera de 2021.

Sin embargo, cinco años después de emprender caminos separados, Sara e Iker continúan unidos por sus pequeños y han sido varias las ocasiones en las que han presumido de su maravillosa relación y el apoyo incondicional que significa el uno para el otro. La última, el pasado 13 de abril, cuando el exjugador no dudaba en desplazarse a Corral de Almaguer para arropar a su exmujer tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo.

Un bonito gesto fiel reflejo de su cariño mutuo que la manchega ha querido devolverle este 20 de mayo, día en el que Casillas ha cumplido 45 años y en el que le ha dedicado una significativa felicitación pública. A través de sus historias de Instagram, la periodista ha sorprendido a su exmarido compartiendo una imagen suya en blanco y negro de lo más sonriente acompañada por un emoticono de una tarta con velas y un sencillo texto: "¡Feliz cumpleaños!".

Un mensaje en el que, demostrando una vez más su pasión por la música, Sara ha incluido la canción 'Pájaros de barro' de Manolo García eligiendo el inicio de la segunda estrofa que dice "por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena", que todo apunta a que podría significar algo especial para la expareja.

A pesar de que no están siendo momentos fáciles para ella a nivel personal por la reciente pérdida de su madre, uno de sus grandes pilares, Sara reaparecerá públicamente este jueves por la tarde junto a su íntima amiga y socia Isabel Jiménez en la inauguración del nuevo punto de venta de su firma de moda 'Slowlove' en un conocido centro comercial de Madrid.