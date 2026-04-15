Eva González, las imágenes de su cariñoso reencuentro con Francisco Rivera: "Siempre va a ser mi cuñado"

MADRID, 15 Abr. (CHANCE) -
Después de 13 años de amor, Eva González y Cayetano Rivera ponían punto y final a su relación en octubre de 2022 y, a punto de cumplirse 4 años de su separación, ambos atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida a nivel sentimental; mientras el torero ha recuperado la ilusión al lado de la influencer Tamara Gorro, la presentadora de 'La Voz' mantiene una discreto noviazgo con un empresario andaluz llamado Nacho desde hace aproximadamente un año, aunque no fue hasta el pasado otoño cuando se publicaron sus primeras fotografías en actitud cariñosa.
Pese a su ruptura con Cayetano, Eva sigue manteniendo una maravillosa relación con la familia Rivera, y lo ha demostrado con su efusivo e inesperado reencuentro con Francisco Rivera a las puertas del templo de la Esperanza de Triana -de la que ambos son devotos- el pasado Jueves Santo.
Unas imágenes que no habían visto la luz hasta ahora, y en la que la alegría y la emoción fueron los protagonistas cuando el hijo de Paquirri vio pasar por su lado a la modelo y a su hijo Cayetano (8). Aunque en un primer momento se quedó 'paralizado' y no reaccionó, rápidamente se acercaba a ellos para saludarlos con un gran abrazo y dos besos, presumiendo de su buena sintonía y aprovechando esta coincidencia tan especial para ponerse al día y colmar de mimos a su sobrino.
"Mi cuñado siempre va a ser mi cuñado y ya está" ha expresado Eva con una gran sonrisa, confirmando con un expresivo "hombree" lo bien que se lleva con Fran a pesar de su ruptura con Cayetano.