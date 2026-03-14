Fabiola Martínez, tajante con Gabriela Guillén en 'Supervivientes': "No he visto ni una edición, no voy a empezar ahora"

Fabiola Martínez, tajante sobre Gabriela Guillén en ‘Supervivientes’ - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Mar. (CHANCE) -

La participación de Gabriela Guillén en Supervivientes 2026 está siendo uno de los grandes alicientes de la nueva edición del reality. La empresaria, conocida por su relación con Bertín Osborne y por ser madre de uno de sus hijos, se ha convertido en una de las concursantes más observadas, especialmente cada vez que se sincera en Honduras sobre su pasado con el cantante y sobre cómo es su vínculo actual. Mientras ella vive la aventura en la isla, las cámaras y los micrófonos siguen muy pendientes de las reacciones en España, y una de las más buscadas era, sin duda, la de Fabiola Martínez.

La exmujer de Bertín ha reaccionado por primera vez a la presencia de Gabriela en el concurso y, lejos de alimentar la polémica, ha dejado claro que mantiene las distancias con el formato. "No he visto ni una edición jamás", reconoce, dejando claro que no es seguidora del reality. Aun así admite que, por pura exposición mediática, es imposible abstraerse del todo: "Es verdad que al final todos me preguntáis, entonces es inevitable saber, pero bueno, también sé que está Marisa Jara, Ivonne Reyes... supongo que será una edición divertida y no sé, como no lo he visto tampoco entiendo muy bien la dinámica".

Fabiola insiste en que no tiene intención de empezar ahora a ver Supervivientes por la presencia de la paraguaya. "Si no lo he hecho nunca, creo que no voy a empezar ahora", zanja con firmeza. Y va un paso más allá al explicar que, para posicionarse, necesitaría seguir el programa con detalle: "Tendría que verlo para poder votar con criterio, entonces no lo voy a ver". Con estas palabras deja claro que no piensa convertirse en espectadora del reality ni opinar de lo que suceda en Honduras más allá de lo que sepa por terceros.

Preguntada por el papel de Bertín Osborne mientras la madre de su hijo está concursando, se mantiene completamente al margen. Sobre las informaciones que apuntan a que el presentador se estaría implicando más en el cuidado del pequeño durante la ausencia de Gabriela, responde con prudencia: "Fenomenal, pero eso habría que preguntárselo a él. La verdad es que no tengo ni idea". Una frase con la que deja claro que no entra a valorar la vida privada de su exmarido más allá de lo que le afecta directamente a sus propios hijos.

Más allá de esta cuestión, la modelo atraviesa un momento personal tranquilo y de cambio. Ella misma ha explicado que ha decidido renovar su imagen: "Me he cambiado el look, me apetecía muchísimo, como un cambio de luz". El resultado le encanta y, además, le aporta algo que valora especialmente: "Me encanta, me encanta. ¿Sabes lo que más me gusta? Que paso desapercibida porque no me reconocen". Se muestra "muy bien, muy tranquilita, muy tranquila dedicada a mis niños, tranquila en casa, sin visitantes en la puerta, feliz de la vida".

En esta nueva etapa, Fabiola está muy centrada en su faceta más comprometida y en las conferencias en las que aborda episodios traumáticos de su vida. Reconoce que "recordar las cosas traumáticas siempre es muy difícil, es un gran ejercicio", pero ha encontrado un propósito en compartir su historia. "A medida que voy haciendo conferencias, que es un poco en lo que estoy ahora, me doy cuenta de que somos muchas, somos muchas niñas rotas, niñas que hemos sufrido abuso en el entorno familiar y que alguien levante la voz por las que no pueden, se agradece", explica.