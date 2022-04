Los familiares de Rosa Mariscal le dan el último adiós

MADRID, 23 Abr. (CHANCE) -

"Muere la actriz Rosa Mariscal a los 52 años de edad. La capilla ardiente de la actriz estará en la sala 39 del Tanatorio Sur de Madrid a partir de las 12:30h" anunciaba ayer la Unión de actores y actrices vía Twitter. Una noticia que nos dejaba sorprendidos porque no había trascendido el delicado estado de salud en el que se encontraba por culpa del cáncer.

Los familiares de Rosa Mariscal se muestran tremendamente afectados por su pérdida. Entre ellos hemos podido ver a Cristina, prima de la actriz, que recuerda lo buena persona que era: “Buena, era dulce, cariñosa con todo el mundo”, además hace hincapié en la terrible lucha contra el cáncer que no pudo vencer: “una campeona, muchos años lleva y… no ha podido ser”.

A Cristina le reconforta pensar que rosa mariscal podrá cuidar a su familia desde el cielo: “ahora tenemos un angelito en el cielo que nos va a cuidar”. De ahora en adelante, la familia se centrará en apoyar a sus hermanos y sus padres, que tan mal lo están pasando: “Son unos campeones, unos luchadores y hay que apoyarlos ahora al máximo”.

Otro miembro de la familia de Rosa Mariscal asegura lo injusta que es la lucha contra el cáncer por la falta de avances médicos: “es injusto que no encuentren un medicamento para el cáncer, es injusto. En ningún país del mundo, todavía no hay algo para curar el cáncer, por favor. Lo pido a quién sea, esto no se puede aguantar”.

Recordemos que la actriz falleció con cincuenta y dos años, algo que sorprendió a la familia por su juventud: “una chica con cincuenta y dos años, en la flor de su vida, luchadora”. Toda la familia se deja ver muy afectada en el último adiós por la pérdida de la actriz: “mi cuñada está hecha polvo y mi cuñado y sus hermanos. Esto es injusto”.