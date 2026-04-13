Francisco Rivera, su significativa reacción a los rumores de relación de su hija Tana y el torero Roca Rey

MADRID, 13 Abr. (CHANCE) -

Este viernes la periodista Pilar Vidal revelaba en 'Y ahora Sonsoles' la que podría convertirse en la nueva pareja sorpresa de la temporada tras salir a la luz el apasionado romance que estarían viviendo Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: Cayetana Rivera y el torero Andrés Roca Rey, con el que habría recuperado la ilusión semanas después de su discreta ruptura con un ejecutivo llamado Álvaro con el que mantenía una relación lejos de los focos desde otoño de 2025.

Después de años perteneciendo al mismo círculo de amigos -del que también forman parte entre otros Victoria Federica, María García de Jaime, Tomás Páramo, o Berenice Lobatón- la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo y el maestro peruano habrían dado un paso más al darse cuenta de que sus sentimientos irían más allá de la amistad, y parece que su historia de amor se estaría afianzando a pasos agigantados desde esta Semana Santa, cuando habría decidido dar rienda suelta a su pasión y contarlo a su círculo más cercano.

Y aunque ni Tana ni Roca Rey han confirmado (ni tampoco desmentido, algo que resulta de lo más significativo) su noviazgo, la nieta de la duquesa de Alba ha dado un paso al frente al asistir a la corrida del torero este sábado en Brihuega (Guadalaja), donde se dejó ver de lo más sonriente y feliz, antes de acudir al hotel para felicitar personalmente a su ¿novio? por la faena realizada. Eso sí, evitaron dejarse ver juntos ante las cámaras y abandonaron el lugar por separado.

Mientras los protagonistas guardan silencio, Carlota Corredera ha ofrecido en el programa 'D'Corazón' más datos sobre su romance, y ha asegurado que Roca Rey habría llamado por teléfono a Fran Rivera para pedirle permiso para salir con su hija el pasado Viernes Santo, mientras la joven disfrutaba de unas vacaciones con amigas en Brasil.

Una información a la que el hermano de Cayetano Rivera ha reaccionado guardando silencio, aunque su sonrisa y su saludo con la mano a la prensa cuando abandonaba este domingo su residencia en Sevilla junto a sus hijos Carmen y Curro -fruto de su matrimonio con Lourdes Montes- al ser preguntado por Tana y el diestro peruano dejan entrever que está encantado con la nueva historia de amor de su primogénita. El momento, ¡a continuación!