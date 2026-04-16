Georgina Rodríguez se cuela en la final de 'Top Chef: Dulces y Famosos', con un mensaje a su hermana Ivana

MADRID, 16 Abr. (CHANCE) -

Después de 10 semanas dándolo todo en la cocina y demostrando sus dotes para la repostería, ya conocemos al ganador de la primera edición de 'Top Chef: Dulces y Famosos'. TVE ha emitido este miércoles la gran final del concurso, y cumpliendo con los pronósticos y con su papel de favorita desde el principio por su talento y su imaginación para la alta pastelería -aunque algunos apostaban por una victoria 'in extremis' de Belén Esteban- Ivana Rodríguez se ha hecho con la victoria.

Muy emocionada y reconociendo que nunca había ganado nada hasta ahora, la hermana de Georgina Rodríguez no solo se ha llevado la codiciada chaquetilla dorada, sino también un cheque de 100.000 euros que como ha anunciado va a destinar a la asociación 'El ángel de Javi', un niño de 8 años que padece una enfermedad rara llamada síndrome NEDAMSS.

"Ni en mis mejores sueños me imaginaba que pudiera traer mi 2026 esto. Soy la hermana de Georgina, cuñada de Cristiano Ronaldo, pero también Ivana, y esto feliz de que me hayan conocido", ha expresado sin poder contener las lágrimas. "Me tienen que pellizcar para darme cuenta de lo que acabo de ganar. Ha sido un regalo conocer a tantas maravillosas personas. Estoy flotando y es un honor tenerla. Me llevo un aprendizaje a nivel vital, me ha enseñado muchísimas cosas", ha reconocido.

Y, presumiendo de la maravillosa relación que tiene con Georgina, Ivana ha querido dedicarle su victoria muy emocionada, admitiendo que fue la influencer quién la empujó a concursar en 'Top Chef': "Este trofeo se lo dedico a mi marido y a mi hermana Georgina, que me obligó a participar".

Minutos antes, la pareja del futbolista portugués se colaba en la gran final con un mensaje grabado para darle ánimos en su última 'pugna' entre fogones contra Belén Esteban -que finalmente se ha clasificado como tercera finalista-, y Roi Mendéz, subcampeón del concurso. "Hola mi querida hermana. Estás en la final, has trabajado mucho. Verte ahí es el mayor regalo, estoy deseando verte brillar con tu nuevo talento. A disfrutar de esta nueva etapa", ha expresado muy orgullosa.

Unas palabras que le han dado la fuerza suficiente para imponerse al triunfito en la última y exigente prueba, que consistía en hacer un escaparate de pastelería con 25 mini postres: 5 pavlova con frutas, 5 trufas con frutos secos, 5 tartas de San Marcos, 5 tartaletas con ganache montada y 5 piezas de una versión libre. En el caso de Ivana, un bizcocho borracho con praliné de nueces y minibombón de trufa como homenaje a Japón con el que se ha ganado el voto (y el paladar) del jurado.