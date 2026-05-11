Gloria Camila, con lágrimas en los ojos por el bonito detalle de su novio Álvaro García

MADRID, 11 May. (CHANCE) -

Intentando olvidar su última polémica en televisión, esta vez con Pelayo Díaz y su comentario sobre José Ortega Cano, Gloria Camila está viviendo una segunda oportunidad en el amor al lado de Álvaro García de la que está disfrutando al máximo haciendo oídos sordos a los comentarios y las críticas que ha podido recibir.

Tras sus últimas apariones públicas, en las que las muestras de cariño y complicidad han sido más que evidentes, la pareja ha querido compartir con todos sus seguidores un momento muy íntimo para ellos que ha terminado con las lágrimas inesperadas de Gloria Camila. "POV: LE HAGO UNA CANCIÓN A MI NOVIA Y PASA ESTO" ha escrito la pareja en su publicación junto a un romántico vídeo en el que Álvaro le enseña por primera vez a Gloria su nueva canción. Como muestran las imágenes, la letra es especialmente significativa para ambos ya que relata su historia de amor incorporando algunos de los momentos más bonitos, pero también más complicados, que han vivido desde que comenzaron su relación.

Sin poder esconder el brillo en sus ojos, Gloria comienza escuchando esta nueva canción que le ha dedicado Álvaro para acabar con lágrimas en los ojos y especialmente agradecida con él por este bonito detalle que evidencia que esta segunda oportunidad en el amor ha servido para afianzar aún más su relación. Como no podía ser de otra forma, a los pocos minutos de su publicación el vídeo recibía cientos de comentarios entre los que también podíamos leer algunos de rostros conocidos como Marta González, Desiré Cordero o Jessica Bueno. "Aiiiiiiiiiii porfavooooo" escribía esta última junto a varios emoticonos de caritas con corazones en los ojos como muestra de cariño.