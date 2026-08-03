¿Ha hablado Isa Pantoja con Kiko Rivera tras el ictus? Su silencio alimenta las dudas sobre el clan Pantoja

MADRID, 3 Ago. (CHANCE) -

La recuperación de Kiko Rivera continúa siendo uno de los asuntos que más atención despierta dentro del entorno de la familia Pantoja. Después de sufrir un nuevo ictus a finales de julio, el DJ permaneció ingresado durante varios días en un hospital de Sevilla y, tras recibir el alta médica, continúa recuperándose en su domicilio rodeado de sus seres queridos. En los últimos días, el propio Kiko ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que su evolución está siendo favorable y agradeciendo públicamente el apoyo recibido durante uno de los momentos más complicados de su vida.

El episodio de salud del hijo de Isabel Pantoja también ha reavivado el interés por la situación familiar, especialmente por el papel que ha desempeñado la tonadillera durante estos días y por la posibilidad de que el problema médico haya servido para acercar posturas entre algunos miembros del clan. Sin embargo, una de las grandes incógnitas sigue siendo la relación actual entre Isa Pantoja y su hermano.

La hija de la cantante ha sido vista en un centro comercial acompañada de su marido, Asraf Beno, y del pequeño Río, disfrutando de una jornada familiar con absoluta normalidad. A su llegada, los periodistas intentaron preguntarle si había podido ponerse en contacto con su hermano tras el ictus y si había hablado con su madre durante estos días, pero Isa ha optado por no hacer declaraciones.

La colaboradora evitó pronunciarse sobre si ha mantenido alguna conversación con él desde que abandonó el hospital y tampoco quiso desvelar si se ha producido un acercamiento con Isabel Pantoja, alimentando así el hermetismo que rodea a la familia desde que se conoció el problema de salud del DJ. El silencio de Isa llega en un momento especialmente delicado, ya que la relación entre los hermanos ha atravesado numerosas etapas de distanciamiento en los últimos años.

Por ahora, lo único confirmado es que Kiko Rivera continúa centrado en su recuperación y que tanto él como su entorno más cercano han pedido tranquilidad y respeto para afrontar este proceso lejos del foco mediático.