Iker Casillas, su inesperada reacción a la felicitación de la prensa en su 45 cumpleaños

MADRID, 20 May. (CHANCE) -

Día marcado en rojo en el calendario de Iker Casillas, que este 20 de mayo cumple 45 años. Disfrutando de su soltería tras el culebrón que protagonizó hace varios meses con Juliana, la 'Pantoja colombiana' y su examiga Elisa -que aseguraron en 'Vamos a ver' que ambas habrían tenido un 'affaire' con el exportero del Real Madrid que él negó en todo momento-, y tras los rumores que le han relacionado con la actriz mexicana Irene Esser (ex de Iván Sánchez), el exfutbolista asistía este martes a la presentación de la colaboración de Kylian Mbappé con la marca Hublot, el exclusivo reloj Bang Reloaded que lleva el nombre del jugador francés.

Un evento celebrado en el centro de la capital en el que Casillas ha coincidido con algunos compañeros como Miguel Torres -que acudió acompañado por Paula Echevarría-, o José María Gutiérrez 'Guti', y en el que aprovechando la ocasión la prensa quiso felicitarle con algunas horas de adelanto por su cumpleaños.

"Mañana, de verdad, hasta que lo cumpla mañana... Si yo te agradezco, pero estamos en otro mundo. Sí, sí, sí. Ahí tenéis a más gente dentro, o sea, de pronto..." ha expresado entre risas, esquivando revelar cómo piensa celebrarlo, cómo se siente al cumplir 45 años y qué deseo le queda por cumplir.

Después de reconocer en X (anteriormente Twitter) que no quiere que José Mourinho vuelva a entrenar al Real Madrid como se rumorea porque cree que "otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida aunque no tengo ningún problema con él y me parece un gran profesional", Iker se ha reafirmado en su opinión asegurando que "ya lo he dicho, ya lo he dicho en redes sociales". "Oye, de verdad por favor" ha zanjado, abandonando el lugar sin desvelar cómo se encuentra su exmujer Sara Carbonero tras el reciente fallecimiento de su madre Goyi Arévalo.